11:58
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
На Буковине произошел масштабный пожар на птицеферме: сгорели пять тысяч кур

Киев • УНН

 • 1508 просмотра

В Черновицкой области спасатели ликвидировали масштабный пожар на птицеферме в селе Замостье. Огонь уничтожил здание площадью 975 кв.м и привел к гибели около 5 тысяч голов птицы.

На Буковине произошел масштабный пожар на птицеферме: сгорели пять тысяч кур

В Черновицкой области спасатели ликвидировали масштабный пожар на птицеферме. Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области, передает УНН.

Детали

Ночью, 28 декабря поступил вызов о масштабном пожаре в селе Замостье Вашковской территориальной общины Вижницкого района. О происшествии спасателям сообщил владелец. 

Пожарные и местные пожарные команды ликвидировали пожар в здании для содержания домашней птицы на площади 975 кв.м.

Из-за позднего обнаружения возгорания, пламя уничтожило перекрытие и кровлю здания. В результате пожара погибло около 5 тысяч голов домашней птицы (кур). 

Причину пожара и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

Напомним

В Сумской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный атакой российских БпЛА. Враг нанес повторный удар по месту работы ГСЧС, но никто из личного состава не пострадал. 

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Село
Животные
Война в Украине
Черновицкая область
Сумская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям