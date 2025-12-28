На Буковине произошел масштабный пожар на птицеферме: сгорели пять тысяч кур
В Черновицкой области спасатели ликвидировали масштабный пожар на птицеферме в селе Замостье. Огонь уничтожил здание площадью 975 кв.м и привел к гибели около 5 тысяч голов птицы.
Детали
Ночью, 28 декабря поступил вызов о масштабном пожаре в селе Замостье Вашковской территориальной общины Вижницкого района. О происшествии спасателям сообщил владелец.
Пожарные и местные пожарные команды ликвидировали пожар в здании для содержания домашней птицы на площади 975 кв.м.
Из-за позднего обнаружения возгорания, пламя уничтожило перекрытие и кровлю здания. В результате пожара погибло около 5 тысяч голов домашней птицы (кур).
Причину пожара и нанесенный ущерб устанавливают специалисты. Погибших и пострадавших на пожаре нет.
