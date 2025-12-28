Британія та Німеччина підписали спільну угоду на 70 млн доларів щодо мобільних артсистем

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:58 • 4734 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 10005 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00 • 11654 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 17800 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 28870 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 42511 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 40990 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 31405 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 26871 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21954 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
5.1м/с
83%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІVideo28 грудня, 04:49 • 13509 перегляди
У Конгресі США пропонують заборонити перейменування федеральних об'єктів на честь Трампа28 грудня, 06:14 • 4622 перегляди
Польща планує завершити створення системи захисту безпілотників за два роки28 грудня, 06:30 • 8720 перегляди
Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях28 грудня, 07:20 • 11768 перегляди
Нові бездротові колонки Samsung матимуть акцент на естетику: які характеристики28 грудня, 07:39 • 6362 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 70760 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 123103 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 55899 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 86212 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 70467 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Крим
Київська область
Реклама
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 13489 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 23939 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 70760 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 26105 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 25495 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Bild
Дипломатка

Британія та Німеччина підписали спільну угоду на 70 млн доларів щодо мобільних артсистем

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Велика Британія та Німеччина підписали спільний контракт на 52 мільйони фунтів стерлінгів на придбання сучасної артилерії RCH 155, здатної вести вогонь у русі та вражати цілі на відстані понад 70 км. Угода передбачає ранній демонстраційний зразок для британської армії та дві одиниці для випробувань Німеччиною.

Британія та Німеччина підписали спільну угоду на 70 млн доларів щодо мобільних артсистем

Велика Британія заявила в неділю, що підписала спільний контракт з Німеччиною на суму 52 мільйони фунтів стерлінгів (70 мільйонів доларів) щодо придбання сучасної артилерії, встановленої на бронетехніку, яка може вести вогонь під час руху та вражати цілі на відстані понад 70 км (44 милі). Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У заяві Міністерства оборони йдеться, що угода надасть Британській армії ранній демонстраційний зразок системи RCH 155 та два одиниці для випробувань Німеччиною.

Компанії Rheinmetall та ICEYE створюють спільне підприємство для виробництва супутників SAR07.11.25, 15:48 • 2701 перегляд

Систему виробляють франко-німецька оборонна група KNDS та німецька компанія Rheinmetall. У заяві йдеться, що система може робити вісім пострілів на хвилину в русі, працювати з двома членами екіпажу та долати 700 км без дозаправки.

Rheinmetall прогнозує зростання попиту на озброєння в Європі незалежно від миру в Україні - Bloomberg05.12.25, 13:49 • 3252 перегляди

Алла Кіосак

Новини СвітуТехнології
Техніка
Reuters
Рейнметалл
Велика Британія
Німеччина