Британія та Німеччина підписали спільну угоду на 70 млн доларів щодо мобільних артсистем
Київ • УНН
Велика Британія та Німеччина підписали спільний контракт на 52 мільйони фунтів стерлінгів на придбання сучасної артилерії RCH 155, здатної вести вогонь у русі та вражати цілі на відстані понад 70 км. Угода передбачає ранній демонстраційний зразок для британської армії та дві одиниці для випробувань Німеччиною.
Велика Британія заявила в неділю, що підписала спільний контракт з Німеччиною на суму 52 мільйони фунтів стерлінгів (70 мільйонів доларів) щодо придбання сучасної артилерії, встановленої на бронетехніку, яка може вести вогонь під час руху та вражати цілі на відстані понад 70 км (44 милі). Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У заяві Міністерства оборони йдеться, що угода надасть Британській армії ранній демонстраційний зразок системи RCH 155 та два одиниці для випробувань Німеччиною.
Систему виробляють франко-німецька оборонна група KNDS та німецька компанія Rheinmetall. У заяві йдеться, що система може робити вісім пострілів на хвилину в русі, працювати з двома членами екіпажу та долати 700 км без дозаправки.
