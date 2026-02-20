$43.270.03
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 12688 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 15809 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 17421 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 19865 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 35915 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14119 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20523 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50465 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 83157 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
У Молдові заарештувала трьох агентів рф, які готували замовні вбивства в Україні

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Трьох із чотирьох затриманих у Молдові у справі про підготовку вбивств в Україні на замовлення спецслужб рф помістили під арешт на 30 діб. Серед них - ймовірний організатор схеми, що діяв за вказівкою російських спецслужб.

У Молдові заарештувала трьох агентів рф, які готували замовні вбивства в Україні

Трьох із чотирьох осіб, затриманих у Молдові у справі про підготовку серії вбивств в Україні на замовлення спецслужб рф, помістили під попередній арешт на 30 діб. Про це повідомляє NewsMaker посилаючись на прокуратуру по боротьбі з організованою злочинністю та в особливих справах Молдови, пише УНН.

Деталі

Суд Кишинева сектору Чекани схвалив запит прокурорів про арешт трьох підозрюваних. Серед них –– ймовірний організатор схеми, який, як стверджують правоохоронці, діяв за вказівкою російських спецслужб.

Ще один затриманий лишається під слідством. Прокуратура продовжує розслідування.

Як повідомляє прокуратура на своєму сайті, цілями замовних вбивств були відомий журналіст, включений в Росії до списку "екстремістів" і оголошений в розшук, один із керівників стратегічного державного підприємства, діючі військовослужбовці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, включаючи бійців Іноземного легіону.

В обмін на виконання вбивств виконавці мали отримати винагороду на електронні гаманці від організатора злочинного угруповання.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що Національна поліція зірвала план російських спецслужб щодо дестабілізації ситуації в державі. Було затримано агентурно-бойову групу, яка готувала серію резонансних убивств.

Ольга Розгон

КриміналСвіт