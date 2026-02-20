У Молдові заарештувала трьох агентів рф, які готували замовні вбивства в Україні

Трьох із чотирьох осіб, затриманих у Молдові у справі про підготовку серії вбивств в Україні на замовлення спецслужб рф, помістили під попередній арешт на 30 діб. Про це повідомляє NewsMaker посилаючись на прокуратуру по боротьбі з організованою злочинністю та в особливих справах Молдови, пише УНН.

Деталі

Суд Кишинева сектору Чекани схвалив запит прокурорів про арешт трьох підозрюваних. Серед них –– ймовірний організатор схеми, який, як стверджують правоохоронці, діяв за вказівкою російських спецслужб.

Ще один затриманий лишається під слідством. Прокуратура продовжує розслідування.

Як повідомляє прокуратура на своєму сайті, цілями замовних вбивств були відомий журналіст, включений в Росії до списку "екстремістів" і оголошений в розшук, один із керівників стратегічного державного підприємства, діючі військовослужбовці Головного управління розвідки Міністерства оборони України, включаючи бійців Іноземного легіону.

В обмін на виконання вбивств виконавці мали отримати винагороду на електронні гаманці від організатора злочинного угруповання.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що Національна поліція зірвала план російських спецслужб щодо дестабілізації ситуації в державі. Було затримано агентурно-бойову групу, яка готувала серію резонансних убивств.