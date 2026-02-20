$43.270.03
В Україні запобігли серії резонансних убивств, які готували російські спецслужби - МВС

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Нацполіція зірвала план російських спецслужб щодо дестабілізації України. Затримано агентурно-бойову групу, яка готувала серію резонансних убивств.

В Україні запобігли серії резонансних убивств, які готували російські спецслужби - МВС

В Україні запобігли серії резонансних убивств, які готували російські спецслужби, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Нацполіція попередила серію резонансних убивств в Україні, які готували російські спецслужби. Мета - страх, паніка і дестабілізація всередині країни. Виконавців завозили через Молдову. Вони відстежували журналістів, військових і публічних діячів: адреси, маршрути, звички. Залишалося лише отримати команду на ліквідацію

- повідомив Клименко.

"Але українські поліцейські зірвали реалізацію цього задуму", зазначив голова МВС.

У межах міжнародної спецоперації "ЕНІГМА 2.0" Нацполіція разом з іншими силами безпеки затримала агентурно-бойову групу

- повідомив міністр.

Клименко наголосив, що "це приклад того, як працює сучасна безпека: швидке виявлення, координація і співпраця з партнерами".

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
російська пропаганда
Війна в Україні
Національна поліція України
Україна
Молдова