В Украине предотвратили серию резонансных убийств, которые готовили российские спецслужбы - МВД

В Украине предотвратили серию резонансных убийств, которые готовили российские спецслужбы, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Нацполиция предотвратила серию резонансных убийств в Украине, которые готовили российские спецслужбы. Цель – страх, паника и дестабилизация внутри страны. Исполнителей завозили через Молдову. Они отслеживали журналистов, военных и публичных деятелей: адреса, маршруты, привычки. Оставалось только получить команду на ликвидацию