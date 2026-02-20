В Украине предотвратили серию резонансных убийств, которые готовили российские спецслужбы - МВД
Киев • УНН
Нацполиция сорвала план российских спецслужб по дестабилизации Украины. Задержана агентурно-боевая группа, которая готовила серию резонансных убийств.
В Украине предотвратили серию резонансных убийств, которые готовили российские спецслужбы, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Нацполиция предотвратила серию резонансных убийств в Украине, которые готовили российские спецслужбы. Цель – страх, паника и дестабилизация внутри страны. Исполнителей завозили через Молдову. Они отслеживали журналистов, военных и публичных деятелей: адреса, маршруты, привычки. Оставалось только получить команду на ликвидацию
"Но украинские полицейские сорвали реализацию этого замысла", - отметил глава МВД.
В рамках международной спецоперации "ЭНИГМА 2.0" Нацполиция вместе с другими силами безопасности задержала агентурно-боевую группу
Клименко подчеркнул, что "это пример того, как работает современная безопасность: быстрое выявление, координация и сотрудничество с партнерами".
