Графики отключений электроэнергии
В Украине предотвратили серию резонансных убийств, которые готовили российские спецслужбы - МВД

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Нацполиция сорвала план российских спецслужб по дестабилизации Украины. Задержана агентурно-боевая группа, которая готовила серию резонансных убийств.

В Украине предотвратили серию резонансных убийств, которые готовили российские спецслужбы - МВД

В Украине предотвратили серию резонансных убийств, которые готовили российские спецслужбы, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Нацполиция предотвратила серию резонансных убийств в Украине, которые готовили российские спецслужбы. Цель – страх, паника и дестабилизация внутри страны. Исполнителей завозили через Молдову. Они отслеживали журналистов, военных и публичных деятелей: адреса, маршруты, привычки. Оставалось только получить команду на ликвидацию

- сообщил Клименко.

"Но украинские полицейские сорвали реализацию этого замысла", - отметил глава МВД.

В рамках международной спецоперации "ЭНИГМА 2.0" Нацполиция вместе с другими силами безопасности задержала агентурно-боевую группу

- сообщил министр.

Клименко подчеркнул, что "это пример того, как работает современная безопасность: быстрое выявление, координация и сотрудничество с партнерами".

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Украина
Молдова