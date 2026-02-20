$43.270.03
16:35 • 5850 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 12956 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 16023 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 17628 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 20083 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 36215 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14164 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20541 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50484 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 83197 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
В Молдове арестовали трех агентов рф, готовивших заказные убийства в Украине

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Трое из четырех задержанных в Молдове по делу о подготовке убийств в Украине по заказу спецслужб рф помещены под арест на 30 суток. Среди них - вероятный организатор схемы, действовавший по указанию российских спецслужб.

В Молдове арестовали трех агентов рф, готовивших заказные убийства в Украине

Трое из четырех человек, задержанных в Молдове по делу о подготовке серии убийств в Украине по заказу спецслужб РФ, помещены под предварительный арест на 30 суток. Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы, пишет УНН.

Подробности

Суд Кишинева сектора Чеканы одобрил запрос прокуроров об аресте трех подозреваемых. Среди них –– предполагаемый организатор схемы, который, как утверждают правоохранители, действовал по указанию российских спецслужб.

Еще один задержанный остается под следствием. Прокуратура продолжает расследование.

Как сообщает прокуратура на своем сайте, целями заказных убийств были известный журналист, включенный в России в список "экстремистов" и объявленный в розыск, один из руководителей стратегического государственного предприятия, действующие военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны Украины, включая бойцов Иностранного легиона.

В обмен на выполнение убийств исполнители должны были получить вознаграждение на электронные кошельки от организатора преступной группировки.

Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что Национальная полиция сорвала план российских спецслужб по дестабилизации ситуации в государстве. Была задержана агентурно-боевая группа, которая готовила серию резонансных убийств.

Ольга Розгон

Криминал и ЧПНовости Мира