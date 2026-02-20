В Молдове арестовали трех агентов рф, готовивших заказные убийства в Украине
Киев • УНН
Трое из четырех задержанных в Молдове по делу о подготовке убийств в Украине по заказу спецслужб рф помещены под арест на 30 суток. Среди них - вероятный организатор схемы, действовавший по указанию российских спецслужб.
Трое из четырех человек, задержанных в Молдове по делу о подготовке серии убийств в Украине по заказу спецслужб РФ, помещены под предварительный арест на 30 суток. Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы, пишет УНН.
Подробности
Суд Кишинева сектора Чеканы одобрил запрос прокуроров об аресте трех подозреваемых. Среди них –– предполагаемый организатор схемы, который, как утверждают правоохранители, действовал по указанию российских спецслужб.
Еще один задержанный остается под следствием. Прокуратура продолжает расследование.
Как сообщает прокуратура на своем сайте, целями заказных убийств были известный журналист, включенный в России в список "экстремистов" и объявленный в розыск, один из руководителей стратегического государственного предприятия, действующие военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны Украины, включая бойцов Иностранного легиона.
В обмен на выполнение убийств исполнители должны были получить вознаграждение на электронные кошельки от организатора преступной группировки.
Напомним
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что Национальная полиция сорвала план российских спецслужб по дестабилизации ситуации в государстве. Была задержана агентурно-боевая группа, которая готовила серию резонансных убийств.