Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg

Експорт китайських дронів до росії використовує новий маршрут через Таїланд, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, на 30-му поверсі будівлі Chartered Square у центрі Бангкока розташований скромний офіс Skyhub Technologies Ltd., "який слугує центром бурхливої ​​та суперечливої ​​торгівлі". Приміщення, орендоване постачальником послуг з обслуговування офісів, рідко відвідує єдиний директор компанії та зрідка громадяни Китаю, за словами співробітників будівлі. В онлайн-реєстраційних документах не вказано контактний номер. Під час візиту Bloomberg наприкінці січня ніхто не був доступний.

"Попри видиму бездіяльність, це жвавий канал для передових дронів. Торгові документи показують, що Skyhub Technologies є другим за величиною імпортером безпілотних літальних апаратів з Китаю в Таїланді. Куди вони звідти прямують, не фіксується, хоча основна частина дронів, імпортованих у країну, реекспортується до росії - цілком законна торгівля", - зазначається у публікації.

Як зауважує видання, "Таїланд досі значною мірою залишався непоміченим як маршрут до росії".

Однак аналіз офіційних даних про торгівлю з Таїландом показує, що експорт безпілотників з Таїланду до росії різко зріс з 2022 року, коли... володимир путін наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, що точно відображає зростання імпорту цих товарів Таїландом з Китаю - ідеться у публікації.

"Цю тенденцію помітили українські чиновники", повідомила людина, знайома з ситуацією.

Пекін стверджує, що не допомагає росії у військовому плані. Однак технології китайського виробництва регулярно зустрічаються на полі бою в Україні, де FPV-дрони змінили обличчя сучасної війни.

Державний департамент США відмовився коментувати поставки через Таїланд. Але речник заявив, що Китай підтримує військові зусилля росії та постачає близько 80% так званих деталей подвійного використання - термін для обладнання з потенційним військовим застосуванням - які росія використовує у війні.

"Південно-Східна Азія як регіон, безумовно, є тим, за яким варто стежити, - сказала Марія Шагіна, старший науковий співробітник з питань економічних санкцій, стандартів та стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), що базується в Берліні. - Країни можуть змінюватися, але методи - ні: перенаправлення через треті країни з використанням підставних компаній".

За 11 місяців до кінця листопада 2025 року росія імпортувала з Таїланду дронів на суму 125 мільйонів доларів, що становить 88% від загального обсягу експорту БПЛА Таїланду та у вісім разів більше, ніж було придбано попереднього року. За той самий період Китай поставив дронів на суму 186 мільйонів доларів до цієї південно-східноазійської країни, що становить майже весь експорт дронів до Таїланду - зазначає видання.

У 2022 році Таїланд експортував менше ніж на 1 мільйон доларів дронів, причому жоден з них не потрапив до росії, показують урядові торговельні дані.

Експорт китайських дронів з Таїланду здійснюється в межах правового поля, заявив в інтерв'ю Фантонг Лойкулнанта, генеральний директор митного управління Таїланду. Він додав, що декларація використання при імпорті дронів з Китаю не є обов'язковою.

"Ми готові діяти, але спочатку має бути ухвалений закон", - сказав Фантонг. За його словами, Департамент зовнішньої торгівлі Міністерства торгівлі вивчає це питання.

росія перебуває під численними міжнародними санкціями через війну рф проти України, і хоча більшість підсанкційних товарів - зазвичай подвійного використання - надходять через Китай та Гонконг, згідно з повідомленнями про санкції ЄС та США, москва намагається використовувати перевалочні маршрути, щоб обійти європейські обмеження.

Південно-Східна Азія стала важливим каналом доставки товарів минулого року, після того як західні уряди викрили та вжили заходів щодо попередніх маршрутів через такі країни, як Об’єднані Арабські Емірати та Казахстан. У жовтні Європейський Союз запровадив санкції проти двох фірм, що базуються в Таїланді, за їхню підтримку російських військових. Уряд Таїланду не прокоментував ці заборони.

Зростання поставок через Таїланд показує, наскільки важко було західній владі обмежити доступ росії як до зброї, так і до технологій подвійного використання, зауважує видання.

У 2024 році Bloomberg повідомило, що Індію використовують як канал для передачі серверів американського виробництва, що містять чіпи Nvidia Corp., до росії, а в жовтні з'ясувалося, що деталі безпілотників південноафриканського виробництва потрапляють до російських безпілотних літальних апаратів, що використовуються для атак на Україну. Тим часом росія купує ракети у Тегерана, на тлі того, як безпілотники Shahed 136, розроблені Іраном, збираються в росії.

"Війна на виснаження - це битва за ресурси, - сказала Шагіна з IISS про війну в Україні. - росія нарощує масштаби".

Згідно з реєстраційними документами, Skyhub Technologies спочатку працювала в геологічному секторі, а зараз зареєстрована як компанія з прокату автомобілів. Згідно з документами, зібраними Big Trade Data, платформою торгової розвідки, що спеціалізується на даних про поставки, у 2025 році вона імпортувала дронів на суму 25 мільйонів доларів. Імпорт Skyhub Technologies здійснювався від Autel Robotics, одного з найбільших виробників дронів у Китаї, свідчать дані.

"Торговельні документи показують, що поставки включали 976 дронів з тим самим кодом моделі, що й Autel EVO Max 4T, вартість якої становить близько 9000 доларів за штуку", згідно з вебсайтом Autel. "Минулого року російська компанія Aero HIT звернулася до міністерства оборони в москві з проханням про фінансову допомогу для локалізації виробництва EVO Max 4T, спочатку розробленого для цивільного використання, але який, за її словами, виявився дуже ефективним у бойових умовах", згідно з копією листа, отриманою Bloomberg. Autel заявила в електронному листі, що на той час не співпрацювала з Aero HIT і не знала про цю пропозицію.

У відповідь на запити щодо своїх відносин зі Skyhub Technologies, компанія Autel заявила, що не може обговорювати клієнтів через конфіденційність, але має "систему дотримання економічних санкцій, яка відповідає міжнародним стандартам". Компанія заявила, що її дрони призначені для цивільного використання та оснащені "системою геозонування без польотів", яка запобігатиме польотам у зоні конфлікту між росією та Україною, пише видання.

Skyhub Technologies не робила жодних публічних заяв щодо імпорту дронів.

"Ще одна компанія, що базується на околиці Бангкока, China Thai Corp., схоже, відіграє ще більшу роль у торгівлі дронами. Згідно з торговельними даними, вона імпортувала дронів до Таїланду на суму 144 мільйони доларів з Китаю за перші 11 місяців 2025 року. За цей час, у жовтні, компанія була введена під санкції Великою Британією за постачання технологій російським збройним силам", - ідеться у публікації.

"Участь China Thai у постачанні обладнання до росії датується щонайменше 2023 роком, коли торговельні дані показують, що компанія працювала експедитором вантажу iPhone від Apple Inc. вартістю 2 мільйони доларів, призначеного для російської компанії OOO Atlas, електронної фірми, на яку ЄС наклав санкції наступного року", пише видання. Також у 2023 році Nikkei повідомила, що OOO Atlas купила напівпровідників на суму 2,5 мільйона доларів у гонконгської компанії DEXP International Limited, ще однієї компанії, що знаходиться під санкціями ЄС, яка була продавцем партії iPhone, що оброблялася China Thai.

Річний дохід China Thai зріс з символічної суми близько 14 000 бат (450 доларів США) з 2020 по 2022 рік до 17,8 мільйона бат у 2023 році, а потім до 25,3 мільйона бат у 2024 році, як показують фінансові звіти з реєстру компаній Таїланду.

"Фірма, розташована за 10 хвилин від головного міжнародного аеропорту Бангкока на краю вантажного складу, тепер перейменовується на Lanto Global Logistics", про що свідчила вивіска на об'єкті під час візиту Bloomberg 11 лютого. Співробітниця, спілкуючись з Bloomberg, сказала, що "керівники знали про запити, надіслані раніше, але не хотіли коментувати". Вона сказала, що "об'єкт забезпечує логістику замовлень клієнтів, додавши, що співробітники знають, що компанія перебуває під санкціями".

