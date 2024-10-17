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MIM-104 Patriot

США ввели санкції проти компаній з рф і китаю за виробництво далекобійних дронів

Київ • УНН

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США запровадили санкції проти трьох компаній і однієї особи з РФ та Китаю за розробку і виробництво дронів "Гарпія". Це перші санкції США проти китайських підприємств, що виробляють зброю у партнерстві з РФ.

США ввели санкції проти компаній з рф і китаю за виробництво далекобійних дронів

У четвер, 17 жовтня, Вашингтон оголосив про санкції проти трьох юридичних та однієї фізичної особи з росії та Китаю. Фігурантів санкційного списку звинуватили у причетності до розробки новітнього китайського БПЛА. Про це заявили в Офісі контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, передає УНН.

Деталі

У США пояснюють, що санкції запровадили через  причетність до розробки й виробництва російських ударних безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії серії "Гарпія", які росія застосовує у війні проти України.

Спроєктований і розроблений фахівцями з Китайської Народної Республіки (КНР), дрон "Гарпія" виробляється на заводах у КНР у співпраці з російськими оборонними компаніями перед передачею безпілотників до росії для використання проти України

- йдеться в заяві. 

Під санкції США потрапили: 

  • акціонерне товариство "Іжевський електромеханічний завод "Купол", дочірнє підприємство російської державної компанії з виробництва озброєнь АТ "Концерн аерокосмічної оборони "Алмаз-Антей", що координує виробництво БпЛА "Гарпія" на заводах у Китаї перед передаванням їх до росії;
  • Xiamen Limbach Aircraft Engine Co. (Лімбах), що базується в КНР, виробляє двигун L550E для встановлення на БпЛА "Гарпія";
  • компанія Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd (Redlepus), яка також працює в КНР, співпрацює з російською оборонною компанією ТОВ ТСК "Вектор" і виступає посередником між АТ "ІЕМЗ "Купол" і постачальниками з КНР;
  • громадянин росії Артем Михайлович Ямщиков — генеральний директор і бенефіціарний власник ТСК "Вектор", яка допомагає в закупівлях від імені АТ "ІЕМЗ "Купол" і "Алмаз-Антей" у розробці та виробництві ударних БпЛА.

У Мінфіні США підкреслюють, що це перші санкції США, накладені на ті підприємства Китаю, які безпосередньо розробляють і виробляють повні системи озброєнь у партнерстві з російськими фірмами.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що росія почала виробництво нового далекобійного ударного безпілотника "Garpiya-A1", використовуючи китайські двигуни та комплектуючі, які вже задіяні у війні в Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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