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росія виробляє новий ударний дрон "Гарпія-А1" з китайським двигуном - Reuters

росія виробляє новий ударний дрон "Гарпія-А1" з китайським двигуном - Reuters

Київ • УНН

 • 15104 перегляди

Росія почала виробництво нового ударного дрона "Гарпія-А1" з китайським двигуном. За даними Reuters, вже виготовлено понад 2500 одиниць.

росія почала виробництво нового далекобійного ударного безпілотника "Garpiya-A1", використовуючи китайські двигуни та комплектуючі, які вже задіяні у війні в Україні. Про це повідомляють джерела європейської розвідки та документи, надані Reuters, пише УНН.

Минулого року росія розпочала виробництво нового далекобійного ударного безпілотника "Garpiya-A1", використовуючи китайські двигуни та деталі. Цю інформацію підтверджують джерела Reuters.

Згідно з розвідданими, які включають виробничі контракти та фінансові документи, IEMZ Kupol, дочірня компанія російського державного виробника зброї Almaz-Antey, виготовила понад 2500 одиниць дронів "Гарпія" з липня 2023 року по липень 2024 року.

Цей новий російський безпілотник, що використовує китайські технології, до цього часу не був відомий. Компанії IEMZ Kupol і Almaz-Antey не прокоментували цю інформацію.

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Джерела повідомили, що "Гарпія" вже застосовувалась проти військових та цивільних цілей в Україні, завдаючи шкоди критичній інфраструктурі і викликавши жертви серед цивільних та військових.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило Reuters, що Пекін суворо контролює експорт товарів з потенційним військовим застосуванням, включаючи безпілотники.

"Що стосується української кризи, Китай завжди був відданий просуванню мирних переговорів та політичного врегулювання", - йдеться у заяві.

У Пекіні додали, що жодних міжнародних обмежень на торгівлю Китаю з росією не було.

"Garpiya-А1" дуже нагадує "Shahed", але має кілька відмінних рис, включаючи унікальний болтовий плавник і двигуни Limbach L-550 E", - йдеться в заяві європейського агентства для Reuters.

Двигун, спочатку розроблений німецькою компанією, тепер виробляється китайською фірмою Xiamen Limbach.

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Reuters також ознайомився з контрактом на суму понад 1 мільярд рублів (приблизно 10 мільйонів євро), підписаним у першому кварталі 2023 року між Міністерством оборони росії та компанією Купол на будівництво заводу для виробництва безпілотників.

За даними джерел розвідки, колишній цементний завод в Іжевську, Республіка Удмуртія, який був придбаний Куполом у 2020 році, нині використовується для виготовлення дронів.

Прототип Garpiya був запущений у першій половині 2023 року, показали комунікації компанії. Виробництво досягло кількох сотень у другій половині 2023 року і більш ніж подвоїлося до приблизно 2000 у першій половині 2024 року, заявили в агентстві.

Злітна вага БПЛА менше 300 кілограмів, а максимальна дальність 1500 кілометрів, що схоже на характеристику "шахедів".

Нагадаємо

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, як росіяни намагаються покращити свої ударні та розвідувальні безпілотники.

"За останній час ми неодноразово фіксували різні спроби росіян застосувати у розвідувальних та ударних безпілотниках додаткові, скажімо, нетипові елементи на кшталт різноманітних флеш-накопичувачів, додаткових камер чи SIM-карт. Вони не простежуються у всіх нових об’єктах досліджень, але очевидно випробовуються в поштучних екземплярах з певною метою", - повідомив Олександр Рувін.

Також він підтвердив інформацію, що ворог почав використовувати нові дрони, які, ймовірно, призначені для відстеження засобів протиповітряної оборони та збору інформації.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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