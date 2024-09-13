россия производит новый ударный дрон "Гарпия-А1" с китайским двигателем - Reuters

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

  •  76346 просмотра
Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

  •  72021 просмотра
В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

  •  88369 просмотра
Министр обороны Китая призывает к "переговорам" для прекращения войн в Украине и в секторе Газа

Министр обороны Китая призывает к "переговорам" для прекращения войн в Украине и в секторе Газа

  •  60368 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  98928 просмотра
публикации
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

  •  2977 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

  •  81534 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  98928 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  116314 просмотра
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  126446 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

  •  76593 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  87839 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  102916 просмотра
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

11 сентября 2024, 14:01  •  105315 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

11 сентября 2024, 13:17  •  104321 просмотра
Актуальное
россия производит новый ударный дрон "Гарпия-А1" с китайским двигателем - Reuters

россия производит новый ударный дрон "Гарпия-А1" с китайским двигателем - Reuters

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 12:40  •  7280 просмотра

Read in English

россия начала производство нового ударного дрона "Гарпия-А1" с китайским двигателем. По данным Reuters, уже изготовлено более 2500 единиц.

россия начала производство нового дальнобойного ударного беспилотника "Garpiya-A1", используя китайские двигатели и комплектующие, которые уже задействованы в войне в Украине. Об этом сообщают источники европейской разведки и документы, предоставленные Reuters, пишет УНН.

В прошлом году россия начала производство нового дальнобойного ударного беспилотника "Garpiya-A1", используя китайские двигатели и детали. Эту информацию подтверждают источники Reuters.

Согласно разведданным, которые включают производственные контракты и финансовые документы, IEMZ Kupol, дочерняя компания российского государственного производителя оружия Almaz-Antey, изготовила более 2500 единиц дронов "Гарпия" с июля 2023 года по июль 2024 года.

Этот новый российский беспилотник, использующий китайские технологии, до сих пор не был известен. Компании IEMZ Kupol и Almaz-Antey не прокомментировали эту информацию.

КНДР відправила до росії понад 13 тисяч контейнерів зі зброєю - розвідка Південної Кореї28 августа 2024, 13:51 • 13529 просмотров

Источники сообщили, что "Гарпия" уже применялась против военных и гражданских целей в Украине, нанося ущерб критической инфраструктуре и вызвав жертвы среди гражданских и военных.

Министерство иностранных дел Китая заявило Reuters, что Пекин строго контролирует экспорт товаров с потенциальным военным применением, включая беспилотники.

"Что касается украинского кризиса, Китай всегда был предан продвижению мирных переговоров и политического урегулирования", - говорится в заявлении.

В Пекине добавили, что никаких международных ограничений на торговлю Китая с Россией не было.

"Garpiya-А1" очень напоминает „Shahed", но имеет несколько отличительных черт, включая уникальный болтовый плавник и двигатели Limbach L-550 E", - говорится в заявлении европейского агентства для Reuters.

Двигатель, изначально разработанный немецкой компанией, теперь производится китайской фирмой Xiamen Limbach.

США підтвердили постачання Іраном балістичних ракет росії: запроваджують санкції 10 сентября 2024, 12:28 • 21992 просмотра

Reuters также ознакомился с контрактом на сумму более 1 миллиарда рублей (примерно 10 миллионов евро), подписанным в первом квартале 2023 года между Министерством обороны россии и компанией Купол на строительство завода для производства беспилотников.

По данным источников разведки, бывший цементный завод в Ижевске, Республика Удмуртия, который был приобретен Куполом в 2020 году, в настоящее время используется для изготовления дронов.

Прототип Garpiya был запущен в первой половине 2023 года, показали коммуникации компании. Производство достигло нескольких сотен во второй половине 2023 года и более чем удвоилось до примерно 2000 в первой половине 2024 года, заявили в агентстве.

Взлетный вес БПЛА менее 300 килограммов, а максимальная дальность 1500 километров, что похоже на характеристику "шахедов".

Напомним

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, как россияне пытаются улучшить свои ударные и разведывательные беспилотники.

"За последнее время мы неоднократно фиксировали различные попытки россиян применить в разведывательных и ударных беспилотниках дополнительные, скажем, нетипичные элементы вроде различных флеш-накопителей, дополнительных камер или SIM-карт. Они не прослеживаются во всех новых объектах исследований, но очевидно испытываются в поштучных экземплярах с определенной целью", - сообщил Александр Рувин.

Также он подтвердил информацию, что враг начал использовать новые дроны, которые, вероятно, предназначены для отслеживания средств противовоздушной обороны и сбора информации.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаНовости МираТехнологии
Эксклюзив
Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных
  •  19075 просмотра

Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных

Эксклюзив
Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР
  •  27877 просмотра

Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Эксклюзив
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
  •  36549 просмотра

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
  •  39571 просмотра

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Эксклюзив
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
  •  81527 просмотра

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

Эксклюзив
Мировой пандемии быть: о прогнозах относительно нее рассказала инфекционист Ольга Голубовская
  •  27568 просмотра

Мировой пандемии быть: о прогнозах относительно нее рассказала инфекционист Ольга Голубовская

Эксклюзив
На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест
  •  29598 просмотра

На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  116310 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов
12 сентября 2024, 13:34  •  107995 просмотра

Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов

Эксклюзив
Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес
12 сентября 2024, 11:11  •  109910 просмотра

Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес

Популярные

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  98928 просмотра
Министр обороны Китая призывает к "переговорам" для прекращения войн в Украине и в секторе Газа

Министр обороны Китая призывает к "переговорам" для прекращения войн в Украине и в секторе Газа

  •  60368 просмотра
В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

  •  88369 просмотра
Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

  •  72021 просмотра
Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

  •  76346 просмотра

Публикации

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

  •  2977 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

  •  81534 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  98928 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  116314 просмотра
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  126446 просмотра

Война

Авиаудар рф по Ямполю: уже девять раненых

Авиаудар рф по Ямполю: уже девять раненых

  •  950 просмотра
Генштаб: на фронте количество боев увеличилось до 69, россияне ударили 16 КАБами по курской области

Генштаб: на фронте количество боев увеличилось до 69, россияне ударили 16 КАБами по курской области

  •  3885 просмотра
Зеленский о результатах Курской операции: на Харьковщине враг остановлен, в Донецкой области - замедлен

Зеленский о результатах Курской операции: на Харьковщине враг остановлен, в Донецкой области - замедлен

  •  6564 просмотра
Зеленский о контрнаступлении рф на Курщине: серьезных успехов россиян пока не видим

Зеленский о контрнаступлении рф на Курщине: серьезных успехов россиян пока не видим

  •  9018 просмотра
Пекин ответил на заявление Зеленского о "мирной инициативе" Китая и Бразилии

Пекин ответил на заявление Зеленского о "мирной инициативе" Китая и Бразилии

  •  8278 просмотра

политика

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

  •  2916 просмотра
Зеленский обсудил важность наращивания помощи Украине с Борисом Джонсоном

Зеленский обсудил важность наращивания помощи Украине с Борисом Джонсоном

  •  3640 просмотра
Зеленский о результатах Курской операции: на Харьковщине враг остановлен, в Донецкой области - замедлен

Зеленский о результатах Курской операции: на Харьковщине враг остановлен, в Донецкой области - замедлен

  •  6564 просмотра
Зеленский о контрнаступлении рф на Курщине: серьезных успехов россиян пока не видим

Зеленский о контрнаступлении рф на Курщине: серьезных успехов россиян пока не видим

  •  9018 просмотра
Пекин ответил на заявление Зеленского о "мирной инициативе" Китая и Бразилии

Пекин ответил на заявление Зеленского о "мирной инициативе" Китая и Бразилии

  •  8278 просмотра

Война

Авиаудар рф по Ямполю: уже девять раненых

Авиаудар рф по Ямполю: уже девять раненых

  •  950 просмотра
Генштаб: на фронте количество боев увеличилось до 69, россияне ударили 16 КАБами по курской области

Генштаб: на фронте количество боев увеличилось до 69, россияне ударили 16 КАБами по курской области

  •  3885 просмотра
Зеленский о результатах Курской операции: на Харьковщине враг остановлен, в Донецкой области - замедлен

Зеленский о результатах Курской операции: на Харьковщине враг остановлен, в Донецкой области - замедлен

  •  6564 просмотра
Зеленский о контрнаступлении рф на Курщине: серьезных успехов россиян пока не видим

Зеленский о контрнаступлении рф на Курщине: серьезных успехов россиян пока не видим

  •  9018 просмотра
Пекин ответил на заявление Зеленского о "мирной инициативе" Китая и Бразилии

Пекин ответил на заявление Зеленского о "мирной инициативе" Китая и Бразилии

  •  8278 просмотра

политика

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

  •  2916 просмотра
Зеленский обсудил важность наращивания помощи Украине с Борисом Джонсоном

Зеленский обсудил важность наращивания помощи Украине с Борисом Джонсоном

  •  3640 просмотра
Зеленский о результатах Курской операции: на Харьковщине враг остановлен, в Донецкой области - замедлен

Зеленский о результатах Курской операции: на Харьковщине враг остановлен, в Донецкой области - замедлен

  •  6564 просмотра
Зеленский о контрнаступлении рф на Курщине: серьезных успехов россиян пока не видим

Зеленский о контрнаступлении рф на Курщине: серьезных успехов россиян пока не видим

  •  9018 просмотра
Пекин ответил на заявление Зеленского о "мирной инициативе" Китая и Бразилии

Пекин ответил на заявление Зеленского о "мирной инициативе" Китая и Бразилии

  •  8278 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

  •  15028 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  102684 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  104165 просмотра

Экономика

Засуха не повлияла глобально на урожай и цены на основные потребительские продукты - Минагрополитики

Засуха не повлияла глобально на урожай и цены на основные потребительские продукты - Минагрополитики

  •  1930 просмотра
Украина может получить 200 млн евро на поддержку и восстановление критической инфраструктуры

Украина может получить 200 млн евро на поддержку и восстановление критической инфраструктуры

  •  6109 просмотра
Строят завод для военных кораблей рф: СБУ разоблачила должностных лиц украинского холдинга

Строят завод для военных кораблей рф: СБУ разоблачила должностных лиц украинского холдинга

  •  10316 просмотра
Жатва-2024: уже собрали более 39 млн тонн урожая

Жатва-2024: уже собрали более 39 млн тонн урожая

  •  6618 просмотра
Внешняя торговля Украины ушла в минус на 17,6 миллиарда долларов

Внешняя торговля Украины ушла в минус на 17,6 миллиарда долларов

  •  6094 просмотра

Киев

Собирала деньги на ВСУ: в Киеве правоохранители открыли уголовное производство в отношении псевдоволонтерки

Собирала деньги на ВСУ: в Киеве правоохранители открыли уголовное производство в отношении псевдоволонтерки

  •  4710 просмотра
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
Эксклюзив

  •  39571 просмотра
В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации

В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации

  •  14546 просмотра
Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  32363 просмотра
В Киеве временно остановили работу фуникулера

В Киеве временно остановили работу фуникулера

  •  37639 просмотра