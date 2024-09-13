россия производит новый ударный дрон "Гарпия-А1" с китайским двигателем - Reuters
Киев • УНН
россия начала производство нового ударного дрона "Гарпия-А1" с китайским двигателем. По данным Reuters, уже изготовлено более 2500 единиц.
россия начала производство нового дальнобойного ударного беспилотника "Garpiya-A1", используя китайские двигатели и комплектующие, которые уже задействованы в войне в Украине. Об этом сообщают источники европейской разведки и документы, предоставленные Reuters, пишет УНН.
В прошлом году россия начала производство нового дальнобойного ударного беспилотника "Garpiya-A1", используя китайские двигатели и детали. Эту информацию подтверждают источники Reuters.
Согласно разведданным, которые включают производственные контракты и финансовые документы, IEMZ Kupol, дочерняя компания российского государственного производителя оружия Almaz-Antey, изготовила более 2500 единиц дронов "Гарпия" с июля 2023 года по июль 2024 года.
Этот новый российский беспилотник, использующий китайские технологии, до сих пор не был известен. Компании IEMZ Kupol и Almaz-Antey не прокомментировали эту информацию.
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Источники сообщили, что "Гарпия" уже применялась против военных и гражданских целей в Украине, нанося ущерб критической инфраструктуре и вызвав жертвы среди гражданских и военных.
Министерство иностранных дел Китая заявило Reuters, что Пекин строго контролирует экспорт товаров с потенциальным военным применением, включая беспилотники.
"Что касается украинского кризиса, Китай всегда был предан продвижению мирных переговоров и политического урегулирования", - говорится в заявлении.
В Пекине добавили, что никаких международных ограничений на торговлю Китая с Россией не было.
"Garpiya-А1" очень напоминает „Shahed", но имеет несколько отличительных черт, включая уникальный болтовый плавник и двигатели Limbach L-550 E", - говорится в заявлении европейского агентства для Reuters.
Двигатель, изначально разработанный немецкой компанией, теперь производится китайской фирмой Xiamen Limbach.
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Reuters также ознакомился с контрактом на сумму более 1 миллиарда рублей (примерно 10 миллионов евро), подписанным в первом квартале 2023 года между Министерством обороны россии и компанией Купол на строительство завода для производства беспилотников.
По данным источников разведки, бывший цементный завод в Ижевске, Республика Удмуртия, который был приобретен Куполом в 2020 году, в настоящее время используется для изготовления дронов.
Прототип Garpiya был запущен в первой половине 2023 года, показали коммуникации компании. Производство достигло нескольких сотен во второй половине 2023 года и более чем удвоилось до примерно 2000 в первой половине 2024 года, заявили в агентстве.
Взлетный вес БПЛА менее 300 килограммов, а максимальная дальность 1500 километров, что похоже на характеристику "шахедов".
Напомним
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, как россияне пытаются улучшить свои ударные и разведывательные беспилотники.
"За последнее время мы неоднократно фиксировали различные попытки россиян применить в разведывательных и ударных беспилотниках дополнительные, скажем, нетипичные элементы вроде различных флеш-накопителей, дополнительных камер или SIM-карт. Они не прослеживаются во всех новых объектах исследований, но очевидно испытываются в поштучных экземплярах с определенной целью", - сообщил Александр Рувин.
Также он подтвердил информацию, что враг начал использовать новые дроны, которые, вероятно, предназначены для отслеживания средств противовоздушной обороны и сбора информации.