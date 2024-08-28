КНДР отправила в россию более 13 тысяч контейнеров с оружием - разведка Южной Кореи

С середины 2022 года Северная Корея отправила в россию 13 тысяч морских контейнеров, в которых могло быть оружие. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на доклад Агентства военной разведки Южной Кореи, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что через восточный порт Наджин КНДР могла переправить в рф более 6 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм, а также мобильные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты и другое военное оборудование.

Почти половину контейнеров отправляли, начиная с февраля текущего года. По данным Министерства обороны Южной Кореи, до этого Пхеньян передал москве 6,7 тысячи контейнеров с оружием. В южнокорейской разведке считают, что в обмен на такие поставки россия может предоставлять Северной Корее технологическую помощь в ракетных и спутниковых программах.

Напомним

В июле Северная Корея впервые отправила делегацию своих элитных военных офицеров в Москву, что ознаменовало углубление военного сотрудничества между двумя странами на фоне международного осуждения.