КНДР відправила до росії понад 13 тисяч контейнерів зі зброєю - розвідка Південної Кореї
Київ • УНН
Розвідка Південної Кореї повідомляє, що КНДР відправила до росії 13 тисяч контейнерів зі зброєю з середини 2022 року. В обмін росія може надавати Північній Кореї технологічну допомогу в ракетних та супутникових програмах.
З середини 2022 року Північна Корея відправила до росії 13 тисяч морських контейнерів, у яких могла бути зброя. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на доповідь Агентства військової розвідки Південної Кореї, пише УНН.
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Зазначається, що через східний порт Наджин КНДР могла переправити до рф понад 6 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм, а також мобільні зенітні ракетні комплекси, протитанкові ракети та інше військове обладнання.
Майже половину контейнерів відправляли, починаючи з лютого поточного року. За даними Міністерства оборони Південної Кореї, до цього Пхеньян передав москві 6,7 тисячі контейнерів зі зброєю. У південнокорейській розвідці вважають, що в обмін на такі поставки росія може надавати Північній Кореї технологічну допомогу в ракетних та супутникових програмах.
Нагадаємо
У липні Північна Корея вперше відправила делегацію своїх елітних військових офіцерів до москви, що ознаменувало поглиблення військового співробітництва між двома країнами на тлі міжнародного осуду.