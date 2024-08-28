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КНДР відправила до росії понад 13 тисяч контейнерів зі зброєю - розвідка Південної Кореї

КНДР відправила до росії понад 13 тисяч контейнерів зі зброєю - розвідка Південної Кореї

Київ • УНН

 • 13797 перегляди

Розвідка Південної Кореї повідомляє, що КНДР відправила до росії 13 тисяч контейнерів зі зброєю з середини 2022 року. В обмін росія може надавати Північній Кореї технологічну допомогу в ракетних та супутникових програмах.

З середини 2022 року Північна Корея відправила до росії 13 тисяч морських контейнерів, у яких могла бути зброя. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на доповідь Агентства військової розвідки Південної Кореї, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що через східний порт Наджин КНДР могла переправити до рф понад 6 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм, а також мобільні зенітні ракетні комплекси, протитанкові ракети та інше військове обладнання.

Майже половину контейнерів відправляли, починаючи з лютого поточного року. За даними Міністерства оборони Південної Кореї, до цього Пхеньян передав москві 6,7 тисячі контейнерів зі зброєю. У південнокорейській розвідці вважають, що в обмін на такі поставки росія може надавати Північній Кореї технологічну допомогу в ракетних та супутникових програмах.

Нагадаємо

У липні Північна Корея вперше відправила делегацію своїх елітних військових офіцерів до москви, що ознаменувало поглиблення військового співробітництва між двома країнами на тлі міжнародного осуду.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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