США подтвердили поставки Ираном баллистических ракет россии: вводят санкции

Иран отправил баллистические ракеты малой дальности в россию, подтвердил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен. Он предупредил, что рф вероятно, в течение нескольких недель использует их в Украине. Из-за поставок ракет в россию США введут новые санкции против Ирана. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

"Сейчас россия получила поставки этих ракет", - заявил Блинкен.

Блинкен указал, что россия, скорее всего, воспользуется иранскими ракетами в течение нескольких недель.

Он также отметил, что новые санкции будут объявлены позже во вторник, включая меры против авиакомпании Iran Air.

"Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран частным образом, что этот шаг будет опасной эскалацией", - сказал Блинкен.

Контекст

По данным The Wall Street Journal, Иран передал россии баллистические ракеты малой дальности, но количество и дата передачи в точности неизвестна. По данным Института изучения войны, Иран согласился на обмен, рассчитывая на истребители Су-35.

7 сентября МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность относительно возможной передачи Ираном баллистических ракет России. Украина призвала Иран воздержаться от передачи россии любых видов вооружения и военной техники и предупреждает о возможных разрушительных последствиях для двусторонних отношений.

8 сентября сообщалось, что иранский депутат Ахмад Бахшайеш Ардестани подтвердил сообщения СМИ о поставках Тегераном баллистических ракет в россию. В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани отрицает это.



В МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине Шахрияр Амузегар и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения россии будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений.

