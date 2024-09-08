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В обмін на балістичні ракети, Тегеран планує отримати від рф винищувачі Су-35 - ISW

В обмін на балістичні ракети, Тегеран планує отримати від рф винищувачі Су-35 - ISW

Київ • УНН

 • 57164 перегляди

За даними WSJ, Іран поставив Росії балістичні ракети малої дальності. Інститут вивчення війни вважає, що це обмін на винищувачі Су-35, хоча Білий дім поки що не підтверджує факт поставок.

За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракеті малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35, повідомляє УНН.

Іран передав Росії балістичні ракети в обмін на Су-35. Озброєння було поставлено в обмін на винищувачі Су-35, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Наразі Білий дім не підтверджує факт постачання зброї. У Вашингтоні висловили стурбованість тим, що Іран дедалі активніше підтримує РФ.

рф за тиждень застосувала проти України понад 60 ракет та майже 300 "шахедів" - Зеленський08.09.2024, 10:38 • 76840 переглядiв

Ігор Тележніков

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