В обмін на балістичні ракети, Тегеран планує отримати від рф винищувачі Су-35 - ISW
Київ • УНН
За даними WSJ, Іран поставив Росії балістичні ракети малої дальності. Інститут вивчення війни вважає, що це обмін на винищувачі Су-35, хоча Білий дім поки що не підтверджує факт поставок.
За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракеті малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35, повідомляє УНН.
Іран передав Росії балістичні ракети в обмін на Су-35. Озброєння було поставлено в обмін на винищувачі Су-35, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Наразі Білий дім не підтверджує факт постачання зброї. У Вашингтоні висловили стурбованість тим, що Іран дедалі активніше підтримує РФ.
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