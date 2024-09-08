В обмен на баллистические ракеты, Тегеран планирует получить от рф истребители Су-35 - ISW

По данным The Wall Street Journal Иран передал россии баллистические ракеты малой дальности, но количество и дата передачи в точности неизвестна. По данным Института изучения войны, Иран согласился на обмен, рассчитывая на истребители Су-35, сообщает УНН.

Иран передал России баллистические ракеты в обмен на Су-35. Вооружение было поставлено в обмен на истребители Су-35, полагают аналитики Института изучения войны. В настоящее время Белый дом не подтверждает факт поставок оружия. В Вашингтоне выразили обеспокоенность тем, что Иран все активнее поддерживает рф.

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