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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф за неделю применила против Украины более 60 ракет и почти 300 «шахедов» - Зеленский

рф за неделю применила против Украины более 60 ракет и почти 300 «шахедов» - Зеленский

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 07:38  •  5698 просмотра

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За неделю россия использовала против Украины более 800 управляемых авиабомб, почти 300 «шахедов» и более 60 ракет. Зеленский отметил необходимость ударов по военным объектам РФ для остановки террора.

Только за одну неделю россия применила против украинцев более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 «шахедов», более 60 ракет различных типов.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Каждый день мы работаем ради более сильных решений в поддержку нашей защиты - ради соответствующих дальнобойных решений. Об этом я говорил с партнерами и на заседании «Рамштайн». Спасибо всем странам, которые поддержали нас соответствующими пакетами помощи. Только за одну неделю россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 «шахедов», более 60 ракет различных типов

- написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что террор надежно останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора. «Должны этого достичь», - добавил он.

Затягування з дозволом для України на використання далекобійної зброї: Зеленський пояснив наслідки5 сентября 2024, 13:26 • 18967 просмотров

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что у Украины уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, которые выходят за возможности ATACMS или Storm Shadow. Также рф перенесла свои самолеты, которые они используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS.

 Министр иностранных дел Украины заявил, что международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории России. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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