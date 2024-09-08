рф за тиждень застосувала проти України понад 60 ракет та майже 300 "шахедів" - Зеленський

Лише за один тиждень росія застосувала проти українців понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів", понад 60 ракет різних типів.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги. Лише за один тиждень росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів", понад 60 ракет різних типів