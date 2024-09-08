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рф за тиждень застосувала проти України понад 60 ракет та майже 300 "шахедів" - Зеленський

рф за тиждень застосувала проти України понад 60 ракет та майже 300 "шахедів" - Зеленський

Київ • УНН

 • 76840 перегляди

За тиждень росія використала проти України понад 800 керованих авіабомб, майже 300 "шахедів" і понад 60 ракет. Зеленський наголосив на необхідності ударів по військових об'єктах РФ для зупинки терору.

Лише за один тиждень росія застосувала проти українців понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів", понад 60 ракет різних типів.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Щодня ми працюємо заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту – заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги. Лише за один тиждень росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів", понад 60 ракет різних типів

- написав Зеленський.

Президент наголосив, що терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. "Маємо цього досягти", - додав він.

Затягування з дозволом для України на використання далекобійної зброї: Зеленський пояснив наслідки05.09.24, 16:26 • 19752 перегляди

Доповнення

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що в України вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості ATACMS чи Storm Shadow. Також рф перенесла свої літаки, які вони використовують для КАБів, за межі радіуса дії ATACMS.

 Міністр закордонних справ України заявив, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території росії. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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