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Затягування з дозволом для України на використання далекобійної зброї: Зеленський пояснив наслідки

Затягування з дозволом для України на використання далекобійної зброї: Зеленський пояснив наслідки

Київ • УНН

 • 19752 перегляди

Президент України заявив, що затягування з наданням далекобійної зброї дозволяє росії будувати додаткову військову інфраструктуру. Зеленський наголосив на необхідності отримання ATACMS, Storm Shadow або "Скальпів".

Затягування з наданням Україні дозволу на використання далекобійної зброї та постачанням самої далекобійної зброї – це надання росії можливості будувати додаткову військову  інфраструктуру на більшій відстані. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає кореспондент УНН.

"Ми повинні мати домовленості щодо застосування далекобійної зброї. І не тільки домовленості та дозвіл, але й кількість. Ми повинні їх мати: ATACMS, Storm Shadow або "Скальпи". Ми повинні їх мати в Україні. Не обіцянки, а в наявності й тоді ми їх застосуємо по тих військових аеродромах рф, які наближені до наших кордонів, з яких злітають літаки і бомблять (Україну – ред.)…Ми знищимо 10 цих аеродромів і вже вони будуть менше використовувати бомби. Буде йти мова вже не про тисячі. За нашою аналітикою – це були б про сотні", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що сотні бомб також приносять смерть, але кількість бомб все одно була менша.

"Затягування цих процесів – це будування додаткової інфраструктури рф в інших місцях на більшій відстані, тому що вони розуміють, що прийде момент і США нам дозволять і росіяни повинні до цього періоду підготуватися і підготувати іншу інфраструктуру, от що таке уповільнені рішення", - заявив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що на сьогодні лише чотири країни надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати росію з української території та зберегти життя цивільних.

Також Зеленський зазначав, що Україні потрібен не лише дозвіл на застосування далекобійної зброї по об'єктах рф, а й її фактичне отримання. Він зазначив, що це питання залежить від США, Британії, Франції та Німеччини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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