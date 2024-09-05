Затягивание с разрешением для Украины на использование дальнобойного оружия: Зеленский объяснил последствия

Затягивание с предоставлением Украине разрешения на использование дальнобойного оружия и поставкой самого дальнобойного оружия - это предоставление россии возможности строить дополнительную военную инфраструктуру на большем расстоянии. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.

"Мы должны иметь договоренности по применению дальнобойного оружия. И не только договоренности и разрешение, но и количество. Мы должны их иметь: ATACMS, Storm Shadow или "Скальпы". Мы должны их иметь в Украине. Не обещания, а в наличии и тогда мы их применим по тем военным аэродромам рф, которые приближены к нашим границам, с которых взлетают самолеты и бомбят (Украину - ред.)...Мы уничтожим 10 этих аэродромов и уже они будут меньше использовать бомбы. Будет идти речь уже не о тысячах. По нашей аналитике - это были бы о сотнях", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что сотни бомб также приносят смерть, но количество бомб все равно было меньше.

"Затягивание этих процессов - это строительство дополнительной инфраструктуры рф в других местах на большем расстоянии, потому что они понимают, что придет момент и США нам позволят и россияне должны к этому периоду подготовиться и подготовить другую инфраструктуру, вот что такое вялотекущие решения", - заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что на сегодня только четыре страны предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать россию с украинской территории и сохранить жизни гражданских.

Также Зеленский отмечал, что Украине нужно не только разрешение на применение дальнобойного оружия по объектам рф, но и его фактическое получение. Он отметил, что этот вопрос зависит от США, Великобритании, Франции и Германии.