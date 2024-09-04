Лише 4 країни надають або спроможні надати Україні необхідну далекобійну зброю - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що лише США, Велика Британія, Франція та Німеччина здатні надати Україні далекобійну зброю для вигнання РФ. Зеленський наголосив на необхідності дозволу на її використання від цих країн.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні лише чотири країни надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати росію з української території та зберегти життя цивільних. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, передає УНН.
Деталі
Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них це залежить. І скажу чесно від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить. Це залежить від дуже конкретних держав: США, Велика Британія, Франція, Німеччина. На сьогодні тільки ці чотири країни або дають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка нам може допомогти виштовхнути рф з нашої території, а також можуть допомогти нам зберегти життя цивільних людей у всіх містах. Саме від цих чотирьох держав залежить наша сила у вирішенні цих проблем
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен не лише дозвіл на застосування далекобійної зброї по об'єктах рф, а й її фактичне отримання. Він зазначив, що це питання залежить від США, Британії, Франції та Німеччини.