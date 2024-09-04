Лише 4 країни надають або спроможні надати Україні необхідну далекобійну зброю - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні лише чотири країни надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати росію з української території та зберегти життя цивільних. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, передає УНН.

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Нам потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї саме від тих країн, які нам дають цю далекобійну зброю. І від них це залежить. І скажу чесно від коаліції всіх дружніх партнерів, всіх країн світу це не залежить. Це залежить від дуже конкретних держав: США, Велика Британія, Франція, Німеччина. На сьогодні тільки ці чотири країни або дають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка нам може допомогти виштовхнути рф з нашої території, а також можуть допомогти нам зберегти життя цивільних людей у всіх містах. Саме від цих чотирьох держав залежить наша сила у вирішенні цих проблем