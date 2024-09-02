Україні потрібен не лише дозвіл на застосування, а й сама далекобійна зброя - Зеленський

На сьогодні отримання дозволу на застосування далекобійної зброї по військовим об'єктам рф замало. Потрібно ще й отримати цю зброю. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

"Що стосується імовірності, ми працюємо з нашими партнерами, щоб вони дали дозвіл. Зазвичай у нас все трішечки пізніше, ніж коли це дуже потрібно. І це залежить від США, Британії, Франції та Німеччини. Чотири держави мають відповідні інструменти, які ми можемо задіяти. Відповідні ракети, відповідні дрони, відповідно далекобійну зброю", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що на сьогодні тільки дозволу бити далекобійною зброєю по об’єктах росії замало.

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"На сьогодні тільки дозволити цього також мало, тому що може у вас з’явитися таке враження, що хтось з цих країн дозволив. Якщо одна з цих країн, наприклад дозволила і таки є меседжі вже є дипломатичними зв’язками, ми повинні знати чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще й отримати це. Не все ми отримали з того, що хотіли застосовувати. І не просто фантазія така, що ми хотіли це застосувати, а були домовленості, що все це ми отримаємо. Тут два питання над якими ми працюємо, але дивимося на це більш позитивно на сьогодні", - розповів Зеленський.

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