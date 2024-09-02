Украине нужно не только разрешение на применение, но и само дальнобойное оружие - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украине нужно не только разрешение на применение дальнобойного оружия по объектам рф, но и его фактическое получение. Он отметил, что этот вопрос зависит от США, Великобритании, Франции и Германии.
На сегодня получение разрешения на применение дальнобойного оружия по военным объектам рф мало. Нужно еще и получить это оружие. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.
"Что касается вероятности, мы работаем с нашими партнерами, чтобы они дали разрешение. Обычно у нас все немного позже, чем когда это очень нужно. И это зависит от США, Британии, Франции и Германии. Четыре государства имеют соответствующие инструменты, которые мы можем задействовать. Соответствующие ракеты, соответствующие дроны, соответственно дальнобойное оружие", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что на сегодня только разрешения бить дальнобойным оружием по объектам россии мало.
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"На сегодня только позволить этого также мало, потому что может у вас появиться такое впечатление, что кто-то из этих стран позволил. Если одна из этих стран, например позволила и таки есть месседжи уже есть дипломатическими связями, мы должны знать дала ли эта страна на данный момент соответствующее оружие. То есть нужно не только разрешение, нужно еще и получить это. Не все мы получили из того, что хотели применять. И не просто фантазия такая, что мы хотели это применить, а были договоренности, что все это мы получим. Здесь два вопроса над которыми мы работаем, но смотрим на это более позитивно на сегодня", - рассказал Зеленский.
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