США блокируют разрешение Британии на использование Storm Shadow Украиной по территории рф - The Times
Киев • УНН
США фактически не дают согласия Британии разрешить Украине запускать ракеты Storm Shadow по территории рф из-за опасений эскалации. Британия ждет одобрения США уже более месяца, но ответа до сих пор нет.
США фактически запрещает Великобритании предоставлять Украине разрешение на запуск ракет Storm Shadow по территории россии из-за опасений администрации Байдена относительно возможной эскалации войны, передает УНН со ссылкой на The Times.
Пока Запад сталкивается с растущим давлением по смягчению правил использования дальнобойного оружия, Британия ждет одобрения США, прежде чем дать Украине разрешение на запуск ракет Storm Shadow. Как сообщил источник в британском правительстве, запрос был подан более месяца назад, но чиновники все еще ожидают ответа. Собеседник отметил, что эта тема "застряла в их системе". Второй источник в правительстве Великобритании подтвердил, что "дискуссии по Storm Shadow с союзниками еще продолжаются", а третий источник из оборонного ведомства описал это как "рутинный процесс в США".
Хотя Великобритания хочет предоставить Украине свободу действий со своим дальнобойным оружием, для этого нужен консенсус союзников, в частности США, Франции и другой не названной страны НАТО. Источник в правительстве подчеркивает, что Великобритания не обвиняет США в задержке, добавив, что такие изменения в политике требуют времени.
Ракеты Storm Shadow могут поражать цели на расстоянии более 155 миль и могут быть использованы для ударов по военным базам в глубине России, которые играют ключевую роль в военных действиях москвы в Украине. Сабрина Сингх, заместитель спикера Министерства обороны США, во время брифинга в четверг признала, что США "обеспокоены эскалацией", когда речь идет об использовании Украиной дальнобойных ударов.
Она также выразила мнение, что дальнобойное оружие не является необходимым для помощи Украине в освобождении своей территории. Мэтью Палмер, временный поверенный в делах США в Великобритании, в интервью радиостанции Times, которое выйдет в эфир в воскресенье, отметил, что США не имеют права голоса в этом вопросе, подчеркнув, что решение об условиях использования британского оружия принадлежит Лондону и Киеву.
"Я не собираюсь вмешиваться в этот разговор", - сказал он Тео Ашервуду.
Некоторые британские военные считают, что США могут ждать, чтобы оценить влияние или последствия украинской операции в России, прежде чем принять решение, хотя они ожидают, что этот вопрос будет решен быстро. Член украинского комитета по вопросам обороны сообщил The Times, что Украина была вынуждена провести трансграничную операцию в Курске из-за отказа Запада разрешить использование крылатых ракет большой дальности по целям в россии.
Колби Бадвар, независимый военный аналитик, заявил в интервью The Times: "Администрация Байдена продолжает придерживаться своей политики, которая запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории россии; это касается не только американской системы ATACMS, но и британской Storm Shadow".
Хотя Украине запрещено использовать Storm Shadow для ударов по целям в россии, ей разрешено использовать другое западное оружие, и британские танки Challenger 2 уже были замечены в Курской области.
В Министерстве обороны Великобритании заявили: "Позиция Великобритании не изменилась. Мы предоставляем военную помощь для поддержки четкого права Украины на самозащиту от незаконных нападений россии в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы четко понимаем, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для защиты Украины".
В пятницу военные власти восточноукраинского города Покровск призвали гражданское население ускорить эвакуацию, поскольку российская армия быстро приближается к городу, который уже несколько месяцев является одной из ключевых целей москвы. Власти Покровска сообщили в телеграм-канале, что российские войска "продвигаются быстрыми темпами. С каждым днем остается все меньше времени, чтобы собрать личные вещи и уехать в более безопасные регионы".
Украинские войска пытаются отвлечь военное внимание кремля от линии фронта в Украине, начав смелое трансграничное вторжение в Курскую область России. Однако Зеленский предупредил в четверг, что Покровск и другие близлежащие города Донецкой области "сталкиваются с интенсивными российскими атаками".
Напомним
Великобритания не давала Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для атаки на Курскую область. Британское правительство подтверждает, что предоставленное оружие предназначено только для обороны Украины.