США блокируют разрешение Британии на использование Storm Shadow Украиной по территории рф - The Times

США фактически запрещает Великобритании предоставлять Украине разрешение на запуск ракет Storm Shadow по территории россии из-за опасений администрации Байдена относительно возможной эскалации войны, передает УНН со ссылкой на The Times.

Пока Запад сталкивается с растущим давлением по смягчению правил использования дальнобойного оружия, Британия ждет одобрения США, прежде чем дать Украине разрешение на запуск ракет Storm Shadow. Как сообщил источник в британском правительстве, запрос был подан более месяца назад, но чиновники все еще ожидают ответа. Собеседник отметил, что эта тема "застряла в их системе". Второй источник в правительстве Великобритании подтвердил, что "дискуссии по Storm Shadow с союзниками еще продолжаются", а третий источник из оборонного ведомства описал это как "рутинный процесс в США".

Хотя Великобритания хочет предоставить Украине свободу действий со своим дальнобойным оружием, для этого нужен консенсус союзников, в частности США, Франции и другой не названной страны НАТО. Источник в правительстве подчеркивает, что Великобритания не обвиняет США в задержке, добавив, что такие изменения в политике требуют времени.

Ракеты Storm Shadow могут поражать цели на расстоянии более 155 миль и могут быть использованы для ударов по военным базам в глубине России, которые играют ключевую роль в военных действиях москвы в Украине. Сабрина Сингх, заместитель спикера Министерства обороны США, во время брифинга в четверг признала, что США "обеспокоены эскалацией", когда речь идет об использовании Украиной дальнобойных ударов.

Она также выразила мнение, что дальнобойное оружие не является необходимым для помощи Украине в освобождении своей территории. Мэтью Палмер, временный поверенный в делах США в Великобритании, в интервью радиостанции Times, которое выйдет в эфир в воскресенье, отметил, что США не имеют права голоса в этом вопросе, подчеркнув, что решение об условиях использования британского оружия принадлежит Лондону и Киеву.

"Я не собираюсь вмешиваться в этот разговор", - сказал он Тео Ашервуду.

Некоторые британские военные считают, что США могут ждать, чтобы оценить влияние или последствия украинской операции в России, прежде чем принять решение, хотя они ожидают, что этот вопрос будет решен быстро. Член украинского комитета по вопросам обороны сообщил The Times, что Украина была вынуждена провести трансграничную операцию в Курске из-за отказа Запада разрешить использование крылатых ракет большой дальности по целям в россии.

Колби Бадвар, независимый военный аналитик, заявил в интервью The Times: "Администрация Байдена продолжает придерживаться своей политики, которая запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории россии; это касается не только американской системы ATACMS, но и британской Storm Shadow".

Хотя Украине запрещено использовать Storm Shadow для ударов по целям в россии, ей разрешено использовать другое западное оружие, и британские танки Challenger 2 уже были замечены в Курской области.

В Министерстве обороны Великобритании заявили: "Позиция Великобритании не изменилась. Мы предоставляем военную помощь для поддержки четкого права Украины на самозащиту от незаконных нападений россии в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы четко понимаем, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для защиты Украины".

В пятницу военные власти восточноукраинского города Покровск призвали гражданское население ускорить эвакуацию, поскольку российская армия быстро приближается к городу, который уже несколько месяцев является одной из ключевых целей москвы. Власти Покровска сообщили в телеграм-канале, что российские войска "продвигаются быстрыми темпами. С каждым днем остается все меньше времени, чтобы собрать личные вещи и уехать в более безопасные регионы".

Украинские войска пытаются отвлечь военное внимание кремля от линии фронта в Украине, начав смелое трансграничное вторжение в Курскую область России. Однако Зеленский предупредил в четверг, что Покровск и другие близлежащие города Донецкой области "сталкиваются с интенсивными российскими атаками".

Напомним

Великобритания не давала Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для атаки на Курскую область. Британское правительство подтверждает, что предоставленное оружие предназначено только для обороны Украины.