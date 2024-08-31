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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 18:04  •  16743 просмотра

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Президент Украины призвал западных партнеров предоставить дальнобойное оружие для защиты от российского террора. Украинская делегация в Вашингтоне работает над получением разрешений на дальнобойность.

Террор со стороны рф останавливается ударами по российским военным аэродромам, базам, логистике. Это - возможно, и над вопросом разрешений на дальнобойность работает делегация Украины в Вашингтоне.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Детали

Российские войска бьют по украинской территории, но террор возможно остановить ударами по российским базам и логистике. В Вашингтоне работает украинская делегация: первый вице-премьер-министр, министр обороны, представители Генштаба.

Среди первых вопросов - дальнобойность украинских Сил обороны.

Владимир Зеленский отметил, что через российский террор проходят Харьков и другие украинские города.

И я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность, и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения - именно то, что может наиболее правильно повлиять на события

 - сказал президент Украины.

Зеленский также сообщил, что Украина уже имеет договоренности по ПВО и по ракетам к системам ПВО.

Важно как можно быстрее все это реализовать. Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей - о дополнительных системах ПВО

- отметил Зеленский.

Напомним,

Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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