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Зеленський: далекобійність українських Сил оборони – серед перших питань у домовленостях з партнерами

Зеленський: далекобійність українських Сил оборони – серед перших питань у домовленостях з партнерами

Київ • УНН

 • 61184 перегляди

Президент України закликав західних партнерів надати далекобійну зброю для захисту від російського терору. Українська делегація у Вашингтоні працює над отриманням дозволів на далекобійність.

Терор з боку рф зупиняється ударами по російським військовим аеродромам, базам, логістиці. Це – можливо, і над питанням дозволів на далекобійність працює делегація України у Вашингтоні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Деталі

Російські війська б’ють по українській території, але терор можливо зупинити ударами по російським базам та логістиці. У Вашингтоні працює українська делегація: перший віце-прем’єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу.

Серед перших питань – далекобійність українських Сил оборони.

Володимир Зеленський зазначив, що через російський терор проходять Харків та інші українські міста.

І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення – саме те, що може найбільш правильно вплинути на події

 – сказав президент України.

Зеленський також повідомив, що Україна вже має домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО.

Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин – про додаткові системи ППО

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Ситуація на Донеччині, курська операція та ракетна програма: Зеленський заслухав доповідь Сирського.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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