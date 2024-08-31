Зеленський: далекобійність українських Сил оборони – серед перших питань у домовленостях з партнерами
Київ • УНН
Президент України закликав західних партнерів надати далекобійну зброю для захисту від російського терору. Українська делегація у Вашингтоні працює над отриманням дозволів на далекобійність.
Терор з боку рф зупиняється ударами по російським військовим аеродромам, базам, логістиці. Це – можливо, і над питанням дозволів на далекобійність працює делегація України у Вашингтоні.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Деталі
Російські війська б’ють по українській території, але терор можливо зупинити ударами по російським базам та логістиці. У Вашингтоні працює українська делегація: перший віце-прем’єр-міністр, міністр оборони, представники Генштабу.
Серед перших питань – далекобійність українських Сил оборони.
Володимир Зеленський зазначив, що через російський терор проходять Харків та інші українські міста.
І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення – саме те, що може найбільш правильно вплинути на події
Зеленський також повідомив, що Україна вже має домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО.
Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин – про додаткові системи ППО
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