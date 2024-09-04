Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что только США, Великобритания, Франция и Германия способны предоставить Украине дальнобойное оружие для изгнания РФ. Зеленский отметил необходимость разрешения на его использование от этих стран.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня только четыре страны предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать Россию с украинской территории и сохранить жизни гражданских. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, передает УНН.
Детали
Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие. И от них это зависит. И скажу честно от коалиции всех дружественных партнеров, всех стран мира это не зависит. Это зависит от очень конкретных государств: США, Великобритания, Франция, Германия, Франция. На сегодня только эти четыре страны или дают, или способны предоставить именно то дальнобойное оружие, которое нам может помочь вытолкнуть рф с нашей территории, а также могут помочь нам сохранить жизни гражданских людей во всех городах. Именно от этих четырех государств зависит наша сила в решении этих проблем
Напомним,
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не только разрешение на применение дальнобойного оружия по объектам РФ, но и его фактическое получение. Он отметил, что этот вопрос зависит от США, Британии, Франции и Германии.