Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня только четыре страны предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать Россию с украинской территории и сохранить жизни гражданских. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, передает УНН.

Детали

Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие. И от них это зависит. И скажу честно от коалиции всех дружественных партнеров, всех стран мира это не зависит. Это зависит от очень конкретных государств: США, Великобритания, Франция, Германия, Франция. На сегодня только эти четыре страны или дают, или способны предоставить именно то дальнобойное оружие, которое нам может помочь вытолкнуть рф с нашей территории, а также могут помочь нам сохранить жизни гражданских людей во всех городах. Именно от этих четырех государств зависит наша сила в решении этих проблем - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не только разрешение на применение дальнобойного оружия по объектам РФ, но и его фактическое получение. Он отметил, что этот вопрос зависит от США, Британии, Франции и Германии.