Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

  •  171379 просмотра
Рамштайн-24: Пентагон подтвердил заседание 6 сентября

Рамштайн-24: Пентагон подтвердил заседание 6 сентября

  •  106273 просмотра
Глава МИД Кулеба подал заявление об отставке

Глава МИД Кулеба подал заявление об отставке

  •  100185 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

  •  104503 просмотра
Байден отреагировал на трагедию в Полтаве: осудил атаку рф "самым решительным образом"

Байден отреагировал на трагедию в Полтаве: осудил атаку рф "самым решительным образом"

  •  113258 просмотра
публикации
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

3 сентября 2024, 12:49  •  215380 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

3 сентября 2024, 09:11  •  220057 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

3 сентября 2024, 09:08  •  206835 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

3 сентября 2024, 07:03  •  216300 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

2 сентября 2024, 16:33  •  237593 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

  •  39165 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

  •  140652 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  132658 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  135181 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  135872 просмотра
Актуальное
Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский

Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 13:15  •  4694 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил, что только США, Великобритания, Франция и Германия способны предоставить Украине дальнобойное оружие для изгнания РФ. Зеленский отметил необходимость разрешения на его использование от этих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня только четыре страны предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать Россию с украинской территории и сохранить жизни гражданских. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, передает УНН.

Детали

Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие. И от них это зависит. И скажу честно от коалиции всех дружественных партнеров, всех стран мира это не зависит. Это зависит от очень конкретных государств: США, Великобритания, Франция, Германия, Франция. На сегодня только эти четыре страны или дают, или способны предоставить именно то дальнобойное оружие, которое нам может помочь вытолкнуть рф с нашей территории, а также могут помочь нам сохранить жизни гражданских людей во всех городах. Именно от этих четырех государств зависит наша сила в решении этих проблем

- сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно не только разрешение на применение дальнобойного оружия по объектам РФ, но и его фактическое получение. Он отметил, что этот вопрос зависит от США, Британии, Франции и Германии.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Эксклюзив
Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  15428 просмотра

Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров
  •  150844 просмотра

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024
  •  149957 просмотра

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
3 сентября 2024, 11:07  •  157829 просмотра

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
3 сентября 2024, 10:33  •  108620 просмотра

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа
3 сентября 2024, 09:17  •  103885 просмотра

Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа

Эксклюзив
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
3 сентября 2024, 09:08  •  206835 просмотра

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Эксклюзив
ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров
3 сентября 2024, 05:47  •  101667 просмотра

ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

Эксклюзив
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
2 сентября 2024, 16:33  •  237593 просмотра

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024
2 сентября 2024, 16:25  •  105775 просмотра

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024

Популярные

Байден отреагировал на трагедию в Полтаве: осудил атаку рф "самым решительным образом"

Байден отреагировал на трагедию в Полтаве: осудил атаку рф "самым решительным образом"

  •  113258 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

  •  104503 просмотра
Глава МИД Кулеба подал заявление об отставке

Глава МИД Кулеба подал заявление об отставке

  •  100185 просмотра
Рамштайн-24: Пентагон подтвердил заседание 6 сентября

Рамштайн-24: Пентагон подтвердил заседание 6 сентября

  •  106273 просмотра
Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

  •  171379 просмотра

Публикации

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

3 сентября 2024, 12:49  •  215380 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

3 сентября 2024, 09:11  •  220057 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

3 сентября 2024, 09:08  •  206835 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

3 сентября 2024, 07:03  •  216300 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

2 сентября 2024, 16:33  •  237593 просмотра

Война

С начала года по Сумщине было нанесено 11 тысяч ударов - Артюх

С начала года по Сумщине было нанесено 11 тысяч ударов - Артюх

  •  3350 просмотра
Премьер Ирландии несмотря на воздушную тревогу посетил Киевскую область. Побывал в Бородянке и Гостомеле

Премьер Ирландии несмотря на воздушную тревогу посетил Киевскую область. Побывал в Бородянке и Гостомеле

  •  7442 просмотра
Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский

Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский

  •  7431 просмотра
ВСУ начали использовать дрон "Дракон", который выжигает территорию термитом

ВСУ начали использовать дрон "Дракон", который выжигает территорию термитом

  •  6073 просмотра
Зеленский: россия обходит санкции, но это можно остановить

Зеленский: россия обходит санкции, но это можно остановить

  •  22356 просмотра

политика

Премьер Ирландии несмотря на воздушную тревогу посетил Киевскую область. Побывал в Бородянке и Гостомеле

Премьер Ирландии несмотря на воздушную тревогу посетил Киевскую область. Побывал в Бородянке и Гостомеле

  •  7442 просмотра
Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский

Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский

  •  7431 просмотра
Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Эксклюзив

  •  15803 просмотра
Рано говорить о новой должности для Кулебы - Зеленский

Рано говорить о новой должности для Кулебы - Зеленский

  •  10574 просмотра
Зеленский прокомментировал изменения в правительстве: «эти шаги связаны с усилением нашего государства»

Зеленский прокомментировал изменения в правительстве: «эти шаги связаны с усилением нашего государства»

  •  10984 просмотра

Война

С начала года по Сумщине было нанесено 11 тысяч ударов - Артюх

С начала года по Сумщине было нанесено 11 тысяч ударов - Артюх

  •  3350 просмотра
Премьер Ирландии несмотря на воздушную тревогу посетил Киевскую область. Побывал в Бородянке и Гостомеле

Премьер Ирландии несмотря на воздушную тревогу посетил Киевскую область. Побывал в Бородянке и Гостомеле

  •  7442 просмотра
Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский

Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский

  •  7431 просмотра
ВСУ начали использовать дрон "Дракон", который выжигает территорию термитом

ВСУ начали использовать дрон "Дракон", который выжигает территорию термитом

  •  6073 просмотра
Зеленский: россия обходит санкции, но это можно остановить

Зеленский: россия обходит санкции, но это можно остановить

  •  22356 просмотра

политика

Премьер Ирландии несмотря на воздушную тревогу посетил Киевскую область. Побывал в Бородянке и Гостомеле

Премьер Ирландии несмотря на воздушную тревогу посетил Киевскую область. Побывал в Бородянке и Гостомеле

  •  7442 просмотра
Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский

Только 4 страны предоставляют или способны предоставить Украине необходимое дальнобойное оружие - Зеленский

  •  7431 просмотра
Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Эксклюзив

  •  15803 просмотра
Рано говорить о новой должности для Кулебы - Зеленский

Рано говорить о новой должности для Кулебы - Зеленский

  •  10574 просмотра
Зеленский прокомментировал изменения в правительстве: «эти шаги связаны с усилением нашего государства»

Зеленский прокомментировал изменения в правительстве: «эти шаги связаны с усилением нашего государства»

  •  10984 просмотра

Новости Бизнеса

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

  •  9194 просмотра
18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  112007 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  119708 просмотра

Экономика

Украинцы взяли льготную ипотеку по программе "єОселя" на 20 млрд грн: какая средняя сумма кредита

Украинцы взяли льготную ипотеку по программе "єОселя" на 20 млрд грн: какая средняя сумма кредита

  •  10742 просмотра
В "Дія" появились военные облигации в честь городов на украинском побережье

В "Дія" появились военные облигации в честь городов на украинском побережье

  •  26480 просмотра
Украина завершила реструктуризацию и сократила долг на около 9 млрд долл. - Минфин

Украина завершила реструктуризацию и сократила долг на около 9 млрд долл. - Минфин

  •  30165 просмотра
МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

  •  42958 просмотра
Графики отключений на сегодня ужесточены - Укрэнерго

Графики отключений на сегодня ужесточены - Укрэнерго

  •  36785 просмотра

Киев

В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

  •  5418 просмотра
Почти 11 тыс. человек прятались в метро в Киеве во время ночной атаки рф

Почти 11 тыс. человек прятались в метро в Киеве во время ночной атаки рф

  •  20629 просмотра
В Украине с начала года возникло 38 тыс. пожаров на площади почти 43 тыс. га - ГСЧС

В Украине с начала года возникло 38 тыс. пожаров на площади почти 43 тыс. га - ГСЧС

  •  19091 просмотра
В Киеве вводят новые пропуска для проезда во время комендантского часа: когда начнут действовать

В Киеве вводят новые пропуска для проезда во время комендантского часа: когда начнут действовать

  •  19976 просмотра
До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  61263 просмотра