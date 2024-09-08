Глава МЗС наголосив, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по військових цілях у рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України заявив, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території РФ. Він закликав партнерів дозволити Києву бити у відповідь.
Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території росії. Заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, та закликав партнерів дозволити Києву бити у відповідь, передає УНН.
Країна, що захищається від агресії відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може бути обмежена у захисті. Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території РФ. Дозвольте Україні бити у відповідь і захистити життя
Затягування з дозволом для України на використання далекобійної зброї: Зеленський пояснив наслідки05.09.24, 16:26 • 19752 перегляди
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні лише чотири країни надають або спроможні надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати росію з української території та зберегти життя цивільних.
Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що в України вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості ATACMS чи Storm Shadow. Також рф перенесла свої літаки, які вони використовують для КАБів, за межі радіуса дії ATACMS.