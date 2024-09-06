Глава Пентагону пояснив, чому США не дають дозволу на удари в глиб рф

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що в України вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості ATACMS чи Storm Shadow. Також рф перенесла свої літаки, які вони використовують для КАБів, за межі радіуса дії ATACMS. Про це він заявив під час брифінгу за результатами "Рамштайну", передає кореспондент УНН.

"Я концентруюся на тому, щоб намагатися допомогти Україні бути успішною в цій тактичній боротьбі, щоб вони захистили свою суверенну територію. Є декілька методів яким чином це можна досягти. Жодна зброя сама по собі не буде такою, яка вирішить хід цієї війни. Ми це говорили про танки й іншу зброю. Ми кожного разу говоримо, що не можна покладатися на одну річ, тому це буде поєднання цих видів зброї. Ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні досягнути успіху та створити правильну динаміку на полі бою, щоб створити можливості, які допоможуть Україні захищати свою територію", - сказав Остін.

Коментуючи надання дозволу щодо використання далекобійної зброї для ударів вглиб території рф, Остін заявив, що Україна має власні можливості, щоб атакувати ці цілі.

"В України вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості ATACMS чи Storm Shadow. Ми знаємо, що росіяни перенесли свої літаки, які вони використовують для КАБів, за межі радіуса дії ATACMS. В найближчому майбутньому ми зосереджуємося на тому, щоб допомогти їм бути більш ефективними в захисті своєї території", - сказав Остін.

Затягування з дозволом для України на використання далекобійної зброї: Зеленський пояснив наслідки

Доповнення

Заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх заявляла, що Сполучені Штати не дають дозвіл на застосування західної далекобійної зброї для ударів вглиб Росії з кількох причин, в тому числі через невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.

Також Зеленський зазначав, що Україні потрібен не лише дозвіл на застосування далекобійної зброї по об'єктах рф, а і її фактичне отримання. Він зазначив, що це питання залежить від США, Британії, Франції та Німеччини.