США пояснили обмеження на використання ATACMS в Україні

Сполучені Штати не дають дозвіл на застосування західної далекобійної зброї для ударів вглиб Росії з кількох причин, в тому числі через невелику кількість далекобійних ракет ATACMS – про це заявила під час брифінгу для журналістів у четвер 5 вересня заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх, передає УНН.

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Також вона згадала про побоювання щодо ескалації конфлікту,

"Існує обмежена кількість ATACMS. Немає надлишку цих засобів великого радіусу дії. І, звісно, одна річ, яку ми завжди оцінюємо – це ескалація, і це те, про що ми дуже чітко говорили з самого початку", – заявила вона.

Водночас представниця Пентагону додала, що Сили оборони успішно використовують ATACMS для бойових дій на сході та півдні України. І саме туди Штати допомагають їм спрямувати бойову потужність.

Сінгх також підтвердила учорашню заяву радника з питань комунікацій у сфері безпеки Білого Дому Джона Кірбі про те, що досяжності ATACMS не вистачить для ударів по російських аеродромах, звідки злітають літаки для ударів по Україні.

"За оцінками нашої розвідки, 90% російських літаків, які запускають керовані авіаційні бомби та ракети проти України, перебувають на аеродромах, які розташовані за 300 кілометрів від території, контрольованої Україною", – додала речниця.

Вона анонсувала, що посилення протиповітряної оборони України буде на порядку денному зустрічі Контактної групи з оборони України у німецькому Рамштайні у п’ятницю 6 вересня.

Напередодні речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не будуть змінювати свою політику щодо ударів американськими ракетами по військових цілях на території Росії, бо російські літаки поза зоною досяжності ATACMS.

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