Сирський: операція в Курській області запобігла новому наступу РФ
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Росія планувала новий наступ з Курської області. Операція ЗСУ зменшила загрозу, перенесла бойові дії на територію ворога та показала вразливості російської армії.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив в інтерв'ю CNN, що Росія планувала новий наступ на Україну з Курської області перед несподіваним вторгненням українських сил, передає УНН.
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За його словами, операція в Курську була успішною, оскільки зменшила загрозу ворожого наступу, перенесла бойові дії на територію ворога та показала Росії вразливості її армії.
Сирський розповів, що ключовими цілями операції були: зупинити використання Курської області як плацдарму для нового наступу, відволікти російські сили від інших напрямків, створити зону безпеки, запобігти обстрілам цивільних об'єктів, взяти військовополонених і підвищити моральний дух українських військових.
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