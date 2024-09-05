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Сирський: операція в Курській області запобігла новому наступу РФ

Сирський: операція в Курській області запобігла новому наступу РФ

Київ • УНН

 • 89607 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Росія планувала новий наступ з Курської області. Операція ЗСУ зменшила загрозу, перенесла бойові дії на територію ворога та показала вразливості російської армії.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив в інтерв'ю CNN, що Росія планувала новий наступ на Україну з Курської області перед несподіваним вторгненням українських сил, передає УНН.

Деталі

За його словами, операція в Курську була успішною, оскільки зменшила загрозу ворожого наступу, перенесла бойові дії на територію ворога та показала Росії вразливості її армії.

Сирський розповів, що ключовими цілями операції були: зупинити використання Курської області як плацдарму для нового наступу, відволікти російські сили від інших напрямків, створити зону безпеки, запобігти обстрілам цивільних об'єктів, взяти військовополонених і підвищити моральний дух українських військових.

Затримки військової допомоги США призвели до невдач на полі бою і падіння морального духу - Сирський05.09.24, 21:57 • 100351 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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