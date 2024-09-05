Сырский: операция в Курской области предотвратила новое наступление РФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил в интервью CNN, что Россия планировала новое наступление на Украину из Курской области перед неожиданным вторжением украинских сил, передает УНН.

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По его словам, операция в Курске была успешной, поскольку уменьшила угрозу вражеского наступления, перенесла боевые действия на территорию врага и показала России уязвимости ее армии.

Сырский рассказал, что ключевыми целями операции были: остановить использование Курской области как плацдарма для нового наступления, отвлечь российские силы от других направлений, создать зону безопасности, предотвратить обстрелы гражданских объектов, взять военнопленных и повысить моральный дух украинских военных.

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