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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский: операция в Курской области предотвратила новое наступление РФ

Сырский: операция в Курской области предотвратила новое наступление РФ

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 20:26  •  10525 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ заявил, что Россия планировала новое наступление из Курской области. Операция ВСУ уменьшила угрозу, перенесла боевые действия на территорию врага и показала уязвимости российской армии.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил в интервью CNN, что Россия планировала новое наступление на Украину из Курской области перед неожиданным вторжением украинских сил, передает УНН.

Детали

По его словам, операция в Курске была успешной, поскольку уменьшила угрозу вражеского наступления, перенесла боевые действия на территорию врага и показала России уязвимости ее армии.

Сырский рассказал, что ключевыми целями операции были: остановить использование Курской области как плацдарма для нового наступления, отвлечь российские силы от других направлений, создать зону безопасности, предотвратить обстрелы гражданских объектов, взять военнопленных и повысить моральный дух украинских военных.

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