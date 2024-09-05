Задержки военной помощи США привели к неудачам на поле боя и падению морального духа - Сырский

Задержки в военной помощи США не только вызвали неудачи на поле боя, но и привели к падению морального духа. Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью CNN, передает УНН.

«... задержки с военной помощью США действительно привели к серьезным неудачам на поле боя и привели к падению морального духа - что все еще является проблемой», - цитирует издание слова Сырского.

Он сказал, что часто ездит на передовую и проводит время со своими войсками.

«Мы говорим на одном языке... мы понимаем друг друга независимо от того, с кем я разговариваю - или это рядовой солдат, или стрелок, например, или командир бригады, или командир батальона», - сказал он.

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«Я на этой войне с 2014 года», - сказал он, имея в виду вторжение россии на Донбасс 10 лет назад. «Другими словами, передовая - это моя жизнь. Мы понимаем друг друга, я знаю все проблемы, которые испытывают наши военнослужащие, солдаты и офицеры», - добавил он.

Откровенное интервью Сырский завершил благодарностью западным союзникам Украины за поддержку. Переходя с украинского на английский, он сказал: «Вместе мы сильнее. Вместе мы можем победить».

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