Задержки военной помощи США привели к неудачам на поле боя и падению морального духа - Сырский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
90% российских самолетов, атакующих Украину, за пределами 300 км от границы, ATACMS не решат проблему - Белый дом

90% российских самолетов, атакующих Украину, за пределами 300 км от границы, ATACMS не решат проблему - Белый дом

  •  29186 просмотра
Первый визит миссии МАГАТЭ на подстанцию, которая сильно повреждена от ударов рф, состоится на следующей неделе

Первый визит миссии МАГАТЭ на подстанцию, которая сильно повреждена от ударов рф, состоится на следующей неделе

  •  33859 просмотра
Зеленский о мобилизации: идет согласно плану и расчетам

Зеленский о мобилизации: идет согласно плану и расчетам

  •  46485 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Германии усиление ПВО Украины

Умеров обсудил с министром обороны Германии усиление ПВО Украины

  •  43182 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  34944 просмотра
публикации
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  143609 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  131329 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  135959 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  129910 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  141745 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

  •  10918 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  34944 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  112086 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  154479 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  145117 просмотра
Актуальное
Задержки военной помощи США привели к неудачам на поле боя и падению морального духа - Сырский

Задержки военной помощи США привели к неудачам на поле боя и падению морального духа - Сырский

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 18:57  •  14772 просмотра

Read in English

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что задержки военной помощи США вызвали серьезные неудачи на поле боя и падение морального духа. Вместе с тем он поблагодарил западных союзников за поддержку и подчеркнул важность единства.

Задержки в военной помощи США не только вызвали неудачи на поле боя, но и привели к падению морального духа. Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью CNN, передает УНН.  

«... задержки с военной помощью США действительно привели к серьезным неудачам на поле боя и привели к падению морального духа - что все еще является проблемой», - цитирует издание слова Сырского.

Он сказал, что часто ездит на передовую и проводит время со своими войсками.

«Мы говорим на одном языке... мы понимаем друг друга независимо от того, с кем я разговариваю - или это рядовой солдат, или стрелок, например, или командир бригады, или командир батальона», - сказал он.

Україна компенсує нестачу озброєння ефективністю та технологіями - Сирський 5 сентября 2024, 18:01 • 16259 просмотров

«Я на этой войне с 2014 года», - сказал он, имея в виду вторжение россии на Донбасс 10 лет назад. «Другими словами, передовая - это моя жизнь. Мы понимаем друг друга, я знаю все проблемы, которые испытывают наши военнослужащие, солдаты и офицеры», - добавил он.

Откровенное интервью Сырский завершил благодарностью западным союзникам Украины за поддержку. Переходя с украинского на английский, он сказал: «Вместе мы сильнее. Вместе мы можем победить».

Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб ворог відчув те, що відчуваємо ми щодня - Сирський5 сентября 2024, 17:49 • 20700 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
  •  59465 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
  •  81056 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
  •  101597 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
  •  131329 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Эксклюзив
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
  •  129910 просмотра

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Эксклюзив
Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь
  •  90619 просмотра

Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь

Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
4 сентября 2024, 17:50  •  105926 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"
4 сентября 2024, 17:25  •  100909 просмотра

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании
4 сентября 2024, 16:25  •  98778 просмотра

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024
4 сентября 2024, 16:15  •  59867 просмотра

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024

Популярные

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  34944 просмотра
Умеров обсудил с министром обороны Германии усиление ПВО Украины

Умеров обсудил с министром обороны Германии усиление ПВО Украины

  •  43182 просмотра
Зеленский о мобилизации: идет согласно плану и расчетам

Зеленский о мобилизации: идет согласно плану и расчетам

  •  46485 просмотра
Первый визит миссии МАГАТЭ на подстанцию, которая сильно повреждена от ударов рф, состоится на следующей неделе

Первый визит миссии МАГАТЭ на подстанцию, которая сильно повреждена от ударов рф, состоится на следующей неделе

  •  33859 просмотра
90% российских самолетов, атакующих Украину, за пределами 300 км от границы, ATACMS не решат проблему - Белый дом

90% российских самолетов, атакующих Украину, за пределами 300 км от границы, ATACMS не решат проблему - Белый дом

  •  29186 просмотра

Публикации

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  143609 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  131329 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  135959 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  129910 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  141745 просмотра

Война

Задержки военной помощи США привели к неудачам на поле боя и падению морального духа - Сырский

Задержки военной помощи США привели к неудачам на поле боя и падению морального духа - Сырский

  •  14809 просмотра
Шольц завтра встретится с Зеленским перед заседанием "Рамштайн"

Шольц завтра встретится с Зеленским перед заседанием "Рамштайн"

  •  16776 просмотра
Глава Пентагона отправился на заседание "Рамштайн"

Глава Пентагона отправился на заседание "Рамштайн"

  •  18197 просмотра
Зеленский о Курской операции: доказываем миру, что россия может проиграть войну

Зеленский о Курской операции: доказываем миру, что россия может проиграть войну

  •  21840 просмотра
Мобилизованные проходят меньший срок подготовки, но динамика на фронте требует более быстрой переброски новых сил - Сырский

Мобилизованные проходят меньший срок подготовки, но динамика на фронте требует более быстрой переброски новых сил - Сырский

  •  24108 просмотра

политика

США ввели санкции за обход санкций на транспортировку сжиженного газа

США ввели санкции за обход санкций на транспортировку сжиженного газа

  •  4226 просмотра
Белый дом призвал путина прекратить говорить о выборах в США

Белый дом призвал путина прекратить говорить о выборах в США

  •  7250 просмотра
Задержки военной помощи США привели к неудачам на поле боя и падению морального духа - Сырский

Задержки военной помощи США привели к неудачам на поле боя и падению морального духа - Сырский

  •  14809 просмотра
Шольц завтра встретится с Зеленским перед заседанием "Рамштайн"

Шольц завтра встретится с Зеленским перед заседанием "Рамштайн"

  •  16776 просмотра
Глава Пентагона отправился на заседание "Рамштайн"

Глава Пентагона отправился на заседание "Рамштайн"

  •  18197 просмотра

Война

Задержки военной помощи США привели к неудачам на поле боя и падению морального духа - Сырский

Задержки военной помощи США привели к неудачам на поле боя и падению морального духа - Сырский

  •  14809 просмотра
Шольц завтра встретится с Зеленским перед заседанием "Рамштайн"

Шольц завтра встретится с Зеленским перед заседанием "Рамштайн"

  •  16776 просмотра
Глава Пентагона отправился на заседание "Рамштайн"

Глава Пентагона отправился на заседание "Рамштайн"

  •  18197 просмотра
Зеленский о Курской операции: доказываем миру, что россия может проиграть войну

Зеленский о Курской операции: доказываем миру, что россия может проиграть войну

  •  21840 просмотра
Мобилизованные проходят меньший срок подготовки, но динамика на фронте требует более быстрой переброски новых сил - Сырский

Мобилизованные проходят меньший срок подготовки, но динамика на фронте требует более быстрой переброски новых сил - Сырский

  •  24108 просмотра

политика

США ввели санкции за обход санкций на транспортировку сжиженного газа

США ввели санкции за обход санкций на транспортировку сжиженного газа

  •  4226 просмотра
Белый дом призвал путина прекратить говорить о выборах в США

Белый дом призвал путина прекратить говорить о выборах в США

  •  7250 просмотра
Задержки военной помощи США привели к неудачам на поле боя и падению морального духа - Сырский

Задержки военной помощи США привели к неудачам на поле боя и падению морального духа - Сырский

  •  14809 просмотра
Шольц завтра встретится с Зеленским перед заседанием "Рамштайн"

Шольц завтра встретится с Зеленским перед заседанием "Рамштайн"

  •  16776 просмотра
Глава Пентагона отправился на заседание "Рамштайн"

Глава Пентагона отправился на заседание "Рамштайн"

  •  18197 просмотра

Новости Бизнеса

МХП во второй раз вошла в ТОП крупнейших украинских инвесторов

МХП во второй раз вошла в ТОП крупнейших украинских инвесторов

  •  13196 просмотра
Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

  •  64404 просмотра
Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

4 сентября 2024, 12:00  •  66539 просмотра

Экономика

США ввели санкции за обход санкций на транспортировку сжиженного газа

США ввели санкции за обход санкций на транспортировку сжиженного газа

  •  4226 просмотра
Коллекция стоимостью более 10 миллионов гривен: АРМА анонсировало аукцион по продаже часов Медведчука

Коллекция стоимостью более 10 миллионов гривен: АРМА анонсировало аукцион по продаже часов Медведчука

  •  13751 просмотра
Швеция выделила почти 44 миллиона евро на восстановление энергосистемы Украины

Швеция выделила почти 44 миллиона евро на восстановление энергосистемы Украины

  •  12563 просмотра
В июле ВВП Украины вырос на 2,7% - Минэкономики

В июле ВВП Украины вырос на 2,7% - Минэкономики

  •  17541 просмотра
Света будет больше: как будут действовать графики отключений 6 сентября

Света будет больше: как будут действовать графики отключений 6 сентября

  •  14605 просмотра

Киев

Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

  •  14641 просмотра
Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший

  •  13837 просмотра
Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

  •  17752 просмотра
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

  •  20717 просмотра
В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

  •  32230 просмотра