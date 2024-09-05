Затримки військової допомоги США призвели до невдач на полі бою і падіння морального духу - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що затримки військової допомоги США спричинили серйозні невдачі на полі бою та падіння морального духу. Разом з тим він подякував західним союзникам за підтримку та наголосив на важливості єдності.
Затримки у військовій допомозі США не лише спричинили невдачі на полі бою, а й призвели до падіння морального духу. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв’ю CNN, передає УНН.
"... затримки з військовою допомогою США справді призвели до серйозних невдач на полі бою та призвели до падіння морального духу — що все ще є проблемою", - цитує видання слова Сирського.
Він сказав, що часто їздить на передову та проводить час зі своїми військами.
"Ми говоримо однією мовою… ми розуміємо один одного незалежно від того, з ким я розмовляю – чи це рядовий солдат, чи стрілець, наприклад, чи командир бригади, чи командир батальйону", – сказав він.
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"Я на цій війні з 2014 року", — сказав він, маючи на увазі вторгнення росії на Донбас 10 років тому. "Іншими словами, передова – це моє життя. Ми розуміємо один одного, я знаю всі проблеми, які відчувають наші військовослужбовці, солдати та офіцери", – додав він.
Відверте інтерв’ю Сирський завершив подякою західним союзникам України за підтримку. Переходячи з української на англійську, він сказав: "Разом ми сильніші. Разом ми можемо перемогти".
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