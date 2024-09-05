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Україна компенсує нестачу озброєння ефективністю та технологіями - Сирський

Україна компенсує нестачу озброєння ефективністю та технологіями - Сирський

Київ • УНН

 • 24821 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ визнав перевагу РФ в озброєнні та чисельності, але підкреслив, що це змусило Україну стати ефективнішою. Сирський наголосив на використанні безпілотників та високотехнологічної зброї для компенсації.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна поступається у озброєнні та чисельності противника, але цей факт змусив Сили оборони стати розумнішою і ефективнішою у веденні війни, зокрема, використовуючи безпілотники та високотехнологічну зброю. Про це Сирський заявив в інтерв’ю CNN, передає УНН.

Деталі

Як заявив Сирський, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна поступається у озброєнні та чисельності противника, намагаючись захистити себе від російської агресії.

Він визнав, що окупанти мають перевагу в авіації, ракетах, артилерії, у кількості боєприпасів, в людях, танках, бойових машинах піхоти.

Однак, за його словами, той факт, що росія має таку матеріальну перевагу, змусив Україну стати розумнішою і ефективнішою у веденні війни.

Ми не можемо воювати так само як вони, тому ми повинні використовувати, перш за все, найбільш ефективний підхід, використовувати наші сили та засоби з максимальним використанням особливостей рельєфу місцевості, інженерних споруд, а також використовувати технічну перевагу

- сказав Сирський, підкресливши українську програму передових безпілотників та іншу власну високотехнологічну зброю.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів про успішну операцію в Курській області, яка зменшила загрозу наступу рф на Сумщину. Україна перенесла бойові дії на територію противника, досягнувши ключових цілей.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна

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