Україна компенсує нестачу озброєння ефективністю та технологіями - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна поступається у озброєнні та чисельності противника, але цей факт змусив Сили оборони стати розумнішою і ефективнішою у веденні війни, зокрема, використовуючи безпілотники та високотехнологічну зброю. Про це Сирський заявив в інтерв’ю CNN, передає УНН.

Деталі

Як заявив Сирський, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна поступається у озброєнні та чисельності противника, намагаючись захистити себе від російської агресії.

Він визнав, що окупанти мають перевагу в авіації, ракетах, артилерії, у кількості боєприпасів, в людях, танках, бойових машинах піхоти.

Однак, за його словами, той факт, що росія має таку матеріальну перевагу, змусив Україну стати розумнішою і ефективнішою у веденні війни.

Ми не можемо воювати так само як вони, тому ми повинні використовувати, перш за все, найбільш ефективний підхід, використовувати наші сили та засоби з максимальним використанням особливостей рельєфу місцевості, інженерних споруд, а також використовувати технічну перевагу