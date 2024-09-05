Украина компенсирует недостаток вооружения эффективностью и технологиями - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что нет никаких сомнений в том, что Украина уступает в вооружении и численности противника, но этот факт заставил Силы обороны стать умнее и эффективнее в ведении войны, в частности, используя беспилотники и высокотехнологичное оружие. Об этом Сирский заявил в интервью CNN, передает УНН.

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Как заявил Сырский, что нет никаких сомнений в том, что Украина уступает в вооружении и численности противника, пытаясь защитить себя от российской агрессии.

Он признал, что оккупанты имеют преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, в количестве боеприпасов, в людях, танках, боевых машинах пехоты.

Однако, по его словам, тот факт, что россия имеет такое материальное преимущество, заставил Украину стать умнее и эффективнее в ведении войны.

Мы не можем воевать так же как они, поэтому мы должны использовать, прежде всего, наиболее эффективный подход, использовать наши силы и средства с максимальным использованием особенностей рельефа местности, инженерных сооружений, а также использовать техническое преимущество - сказал Сырский, подчеркнув украинскую программу передовых беспилотников и другое собственное высокотехнологичное оружие.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал об успешной операции в Курской области, которая уменьшила угрозу наступления рф на Сумщину. Украина перенесла боевые действия на территорию противника, достигнув ключевых целей.