США объяснили ограничения на использование ATACMS в Украине

Соединенные Штаты не дают разрешение на применение западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России по нескольким причинам, в том числе из-за небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS - об этом заявила во время брифинга для журналистов в четверг 5 сентября заместитель спикера оборонного ведомства США Сабрина Сингх, передает УНН.

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Также она упомянула об опасениях относительно эскалации конфликта,

«Существует ограниченное количество ATACMS. Нет избытка этих средств большого радиуса действия. И, конечно, одна вещь, которую мы всегда оцениваем - это эскалация, и это то, о чем мы очень четко говорили с самого начала», - заявила она.

В то же время представитель Пентагона добавила, что Силы обороны успешно используют ATACMS для боевых действий на востоке и юге Украины. И именно туда Штаты помогают им направить боевую мощь.

Сингх также подтвердила вчерашнее заявление советника по вопросам коммуникаций в сфере безопасности Белого Дома Джона Кирби о том, что досягаемости ATACMS не хватит для ударов по российским аэродромам, откуда взлетают самолеты для ударов по Украине.

«По оценкам нашей разведки, 90% российских самолетов, которые запускают управляемые авиационные бомбы и ракеты против Украины, находятся на аэродромах, которые расположены в 300 километрах от территории, контролируемой Украиной», - добавила пресс-секретарь.

Она анонсировала, что усиление противовоздушной обороны Украины будет на повестке дня встречи Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайн в пятницу 6 сентября.

Накануне представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не будут менять свою политику в отношении ударов американскими ракетами по военным целям на территории России, потому что российские самолеты вне зоны досягаемости ATACMS.

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