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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США объяснили ограничения на использование ATACMS в Украине

США объяснили ограничения на использование ATACMS в Украине

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 22:45  •  8423 просмотра

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Пентагон назвал причины запрета ударов по РФ ракетами ATACMS. Ограниченное количество, риск эскалации и недостаточная дальность для поражения российских аэродромов - главные факторы.

Соединенные Штаты не дают разрешение на применение западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России по нескольким причинам, в том числе из-за небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS - об этом заявила во время брифинга для журналистов в четверг 5 сентября заместитель спикера оборонного ведомства США Сабрина Сингх, передает УНН.

Детали

Также она упомянула об опасениях относительно эскалации конфликта,

«Существует ограниченное количество ATACMS. Нет избытка этих средств большого радиуса действия. И, конечно, одна вещь, которую мы всегда оцениваем - это эскалация, и это то, о чем мы очень четко говорили с самого начала», - заявила она.

В то же время представитель Пентагона добавила, что Силы обороны успешно используют ATACMS для боевых действий на востоке и юге Украины. И именно туда Штаты помогают им направить боевую мощь.

Сингх также подтвердила вчерашнее заявление советника по вопросам коммуникаций в сфере безопасности Белого Дома Джона Кирби о том, что досягаемости ATACMS не хватит для ударов по российским аэродромам, откуда взлетают самолеты для ударов по Украине.

«По оценкам нашей разведки, 90% российских самолетов, которые запускают управляемые авиационные бомбы и ракеты против Украины, находятся на аэродромах, которые расположены в 300 километрах от территории, контролируемой Украиной», - добавила пресс-секретарь.

Она анонсировала, что усиление противовоздушной обороны Украины будет на повестке дня встречи Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайн в пятницу 6 сентября.

Накануне представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не будут менять свою политику в отношении ударов американскими ракетами по военным целям на территории России, потому что российские самолеты вне зоны досягаемости ATACMS.

Сирський: операція в Курській області запобігла новому наступу РФ5 сентября 2024, 20:26 • 21558 просмотров

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