Глава МИД подчеркнул, что международное право позволяет Украине наносить удары по военным целям в РФ

Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории россии. Заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, и призвал партнеров позволить Киеву бить в ответ, передает УНН.

Страна, защищающаяся от агрессии в соответствии со статьей 51 Устава ООН, не может быть ограничена в защите. Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории РФ. Позвольте Украине бить в ответ и защитить жизни - написал Сибига в Х.

Затягування з дозволом для України на використання далекобійної зброї: Зеленський пояснив наслідки

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня только четыре страны предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать Россию с украинской территории и сохранить жизни гражданских.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что у Украины уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, которые выходят за возможности ATACMS или Storm Shadow. Также рф перенесла свои самолеты, которые они используют для КАБов, за пределы радиуса действия ATACMS.