МЗС викликало тимчасово повіреного Ірану: у жорсткій формі попередили щодо постачання ракет у рф
Київ • УНН
МЗС України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.
До МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння росії матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин, передає УНН.
9 вересня до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, якому висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет російській федерації
Зазначається, що іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у "жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин".
Контекст
За даними The Wall Street Journal, Іран передав росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.
7 вересня МЗС України висловило глибоке занепокоєння щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії. Україна закликала Іран утриматися від передачі росії будь-яких видів озброєння та військової техніки та попереджає про можливі руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.
8 вересня повідомлялося, що іранський депутат Ахмад Бахшайеш Ардестані підтвердив повідомлення ЗМІ про постачання Тегераном балістичних ракет до росії. Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заперечує це.