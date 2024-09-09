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МЗС викликало тимчасово повіреного Ірану: у жорсткій формі попередили щодо постачання ракет у рф

МЗС викликало тимчасово повіреного Ірану: у жорсткій формі попередили щодо постачання ракет у рф

Київ • УНН

 • 25935 перегляди

МЗС України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.

До МЗС було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння росії матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин, передає УНН.

9 вересня до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран в Україні Шахріяра Амузегара, якому висловлено глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет російській федерації

- йдеться в коментарі МЗС.

Зазначається, що іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у "жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин".

Контекст

За даними The Wall Street Journal, Іран передав росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

7 вересня МЗС України висловило глибоке занепокоєння щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії. Україна закликала Іран утриматися від передачі росії будь-яких видів озброєння та військової техніки та попереджає про можливі руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

8 вересня повідомлялося, що іранський депутат Ахмад Бахшайеш Ардестані підтвердив повідомлення ЗМІ про постачання Тегераном балістичних ракет до росії. Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані заперечує це.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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