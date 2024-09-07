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МЗС відреагувало на можливу передачу Іраном балістичних ракет рф: попередило Тегеран про руйнівні наслідки для відносин

МЗС відреагувало на можливу передачу Іраном балістичних ракет рф: попередило Тегеран про руйнівні наслідки для відносин

Київ • УНН

 • 31543 перегляди

МЗС України висловило глибоке занепокоєння щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії. Україна закликає Іран утриматися від таких кроків та попереджає про руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

МЗС України висловило глибоке занепокоєння щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет росії. Україна закликає Іран утриматися від передачі росії будь-яких видів озброєння та військової техніки та попереджає про можливі руйнівні наслідки для двосторонніх відносин, повідомили у МЗС України, пише УНН.

МЗС України глибоко занепокоєне повідомленнями у міжнародних ЗМІ щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет до російської федерації. Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі росії, яка згідно Статуту ООН та норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки

- сказано у заяві МЗС.

Вже понад два роки Україна та українці, ідеться у заяві, щоденно потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва.

"Поглиблення військово-технічної співпраці росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу", - зазначили у МЗС, закликавши світову спільноту посилити тиск на Тегеран і москву заради захисту міжнародного миру та безпеки.

Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті. Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до російської федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин

- ідеться у заяві МЗС.

Іран міг передати рф балістичні ракети в обмін на військову вигоду, включаючи Су-35 - ISW07.09.24, 09:59 • 33264 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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