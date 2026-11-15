Невідомі дрони пошкодили три кораблі в Чорному морі поблизу румунського судноплавного каналу

Лука Нікулеску. Inquam Photos/George Calin via REUTERS

У Чорному морі поблизу Сулінського каналу Румунії безпілотники атакували три комерційні судна. Після ударів на борту кораблів виникли пожежі, які екіпажам вдалося загасити. Постраждалих немає. Про це повідомляє Reuters , передає УНН.

Безпілотники вразили три комерційні судна в Чорному морі поблизу Сулінського каналу Румунії, повідомив у неділю прем'єр-міністр Лука Нікулеску, додавши, що його збройні сили двічі піднімали в повітря винищувачі. Міністр оборони Штефан Раду Опря заявив, що жертв немає, і що екіпажам суден вдалося взяти під контроль пожежі на борту після ударів пізно в суботу. Зростаюча серія смертельних ударів по торговельних суднах поблизу членів НАТО Румунії та Болгарії показує, як ескалація морської війни між росією та Україною переростає у серйозний виклик для трансатлантичного альянсу в Чорному морі – пише видання.

За наявною інформацією, Сулінський канал є важливим румунським судноплавним маршрутом, який з'єднує річку Дунай з Чорним морем і використовується Україною для експорту. Румунські чиновники не уточнили, звідки були запущені безпілотники. Водночас вони заявили, що ці інциденти є наслідком війни росії проти України.

Ці інциденти є неприйнятними та є порушенням міжнародного права. Вони відображають погіршення безпекової ситуації, спричинене тривалою війною росії проти України – сказав Нікулеску.

Натомість, росія заперечує, що атакувала сусідів України за допомогою дронів.

Опря сказав, що трьома кораблями, що постраждали, були нафтогазовий та хімічний танкер Evia Petrol V під грецьким прапором, балкер Marsol та нафтопродуктовоз Ali Najafov, обидва під прапором Сент-Кіттсу і Невісу. Міністерство оборони повідомило, що судна Evia Petrol V та Marsol були вражені за 4 та 5 морських миль на південний схід від Сулінського каналу в територіальних водах Румунії – пише видання.

Міністр оборони Штефан Раду Опря повідомив, що планує обговорити ситуацію з колегами з інших країн НАТО в Брюсселі. Він наголосив на необхідності підтримки союзників.

У вівторок і середу я буду в Брюсселі на зустрічі з моїми колегами-міністрами (оборони) Нам потрібна солідарність наших союзників, яку можна виявити через патрулювання літаками розвідки та через обладнання для боротьби з безпілотниками – сказав Опря.

Нагадаємо

У Чорному морі російський безпілотник пошкодив судно під прапором Маршаллових островів. Загинув один член екіпажу, ще семеро постраждали.