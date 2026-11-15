Невідомі дрони пошкодили три кораблі в Чорному морі поблизу румунського судноплавного каналу
Київ • УНН
У Чорному морі дрони атакували три комерційні судна, спричинивши пожежі без жертв. Румунія закликала НАТО посилити протидію безпілотникам.
У Чорному морі поблизу Сулінського каналу Румунії безпілотники атакували три комерційні судна. Після ударів на борту кораблів виникли пожежі, які екіпажам вдалося загасити. Постраждалих немає. Про це повідомляє Reuters , передає УНН.
Безпілотники вразили три комерційні судна в Чорному морі поблизу Сулінського каналу Румунії, повідомив у неділю прем'єр-міністр Лука Нікулеску, додавши, що його збройні сили двічі піднімали в повітря винищувачі. Міністр оборони Штефан Раду Опря заявив, що жертв немає, і що екіпажам суден вдалося взяти під контроль пожежі на борту після ударів пізно в суботу. Зростаюча серія смертельних ударів по торговельних суднах поблизу членів НАТО Румунії та Болгарії показує, як ескалація морської війни між росією та Україною переростає у серйозний виклик для трансатлантичного альянсу в Чорному морі
За наявною інформацією, Сулінський канал є важливим румунським судноплавним маршрутом, який з'єднує річку Дунай з Чорним морем і використовується Україною для експорту. Румунські чиновники не уточнили, звідки були запущені безпілотники. Водночас вони заявили, що ці інциденти є наслідком війни росії проти України.
Ці інциденти є неприйнятними та є порушенням міжнародного права. Вони відображають погіршення безпекової ситуації, спричинене тривалою війною росії проти України
Натомість, росія заперечує, що атакувала сусідів України за допомогою дронів.
Опря сказав, що трьома кораблями, що постраждали, були нафтогазовий та хімічний танкер Evia Petrol V під грецьким прапором, балкер Marsol та нафтопродуктовоз Ali Najafov, обидва під прапором Сент-Кіттсу і Невісу. Міністерство оборони повідомило, що судна Evia Petrol V та Marsol були вражені за 4 та 5 морських миль на південний схід від Сулінського каналу в територіальних водах Румунії
Міністр оборони Штефан Раду Опря повідомив, що планує обговорити ситуацію з колегами з інших країн НАТО в Брюсселі. Він наголосив на необхідності підтримки союзників.
У вівторок і середу я буду в Брюсселі на зустрічі з моїми колегами-міністрами (оборони) Нам потрібна солідарність наших союзників, яку можна виявити через патрулювання літаками розвідки та через обладнання для боротьби з безпілотниками
Нагадаємо
У Чорному морі російський безпілотник пошкодив судно під прапором Маршаллових островів. Загинув один член екіпажу, ще семеро постраждали.