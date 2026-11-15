$45.3850.34
ukenru
15:42 • 13353 перегляди
Україну накриють дощі та мокрий сніг, а потім прийде потепління - синоптики дали прогноз на початок тижня
15:24 • 16885 перегляди
Принц Гаррі неочікувано прибув до Львова і підтримав українських ветеранів на Іграх НескоренихPhoto
15:15 • 14214 перегляди
Невідомі дрони пошкодили три кораблі в Чорному морі поблизу румунського судноплавного каналу
14:36 • 26260 перегляди
Обмеження роботи Starshield в Україні: SpaceX назвала причину
14:25 • 17108 перегляди
Поромні й понтонні переправи не замінять мости Києва - радник Зеленського "Флеш"
13:19 • 13599 перегляди
Через російську атаку частина Запорізької та Дніпропетровської областей залишилася без світла
11:03 • 22201 перегляди
Ізраїль попередив США про можливу змову Ірану з метою вбивства Трампа
Ексклюзив
15 листопада, 08:31 • 30915 перегляди
Астропрогноз на 16–22 листопада 2026 року: Україна на порозі доленосних подій
15 листопада, 08:06 • 40123 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації
15 листопада, 05:30 • 36810 перегляди
Україна має законне місце в НАТО, а путін насправді не хоче переговорів – Макрон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
73%
761мм
Популярнi новини
Україна та росія готуються до компромісів заради миру - Кушнер15 листопада, 08:07 • 9956 перегляди
В Естонії знайшли середньовічний меч, портрет шведської королеви та 400-річний друкарський шрифт15 листопада, 08:52 • 8848 перегляди
SpaceX Starship успішно повернувся з орбіти на посадковий майданчикVideo15 листопада, 09:48 • 17754 перегляди
НАБУ і САП могли побудувати справу проти СБУ на інформації від агента ФСБ: Цибулько вимагає термінового аудиту антикорупційних органів10:48 • 11017 перегляди
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15:00 • 16855 перегляди
Публікації
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15:00 • 16876 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 40113 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 62808 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 50036 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 61612 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Блогери
Принц Гаррі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Іран
Одеська область
Реклама
УНН Lite
"Сподіваюся, ти помреш" - співробітники Nvidia розповіли про спалахи гніву колишнього гендиректора Хуанга15:53 • 3468 перегляди
Глава Nvidia втратив посаду після записки Рубіо Трампу про ймовірні зв'язки з китайською розвідкою – WP15 листопада, 05:29 • 23435 перегляди
Що святкують 15 листопада в Україні та світі 15 листопада, 04:55 • 24854 перегляди
У Франції знайшли 1500-річні поховання германських воїнів із золотом, мечами та бойовими кіньми15 листопада, 04:05 • 22025 перегляди
Джо Джонас розійшовся з моделлю через 6 місяців після публічного підтвердження роману – що стало причиною15 листопада, 03:05 • 20884 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Bild

Невідомі дрони пошкодили три кораблі в Чорному морі поблизу румунського судноплавного каналу

Київ • УНН

 • 14214 перегляди

У Чорному морі дрони атакували три комерційні судна, спричинивши пожежі без жертв. Румунія закликала НАТО посилити протидію безпілотникам.

Невідомі дрони пошкодили три кораблі в Чорному морі поблизу румунського судноплавного каналу
Лука Нікулеску. Inquam Photos/George Calin via REUTERS

У Чорному морі поблизу Сулінського каналу Румунії безпілотники атакували три комерційні судна. Після ударів на борту кораблів виникли пожежі, які екіпажам вдалося загасити. Постраждалих немає. Про це повідомляє Reuters , передає УНН.

Безпілотники вразили три комерційні судна в Чорному морі поблизу Сулінського каналу Румунії, повідомив у неділю прем'єр-міністр Лука Нікулеску, додавши, що його збройні сили двічі піднімали в повітря винищувачі. Міністр оборони Штефан Раду Опря заявив, що жертв немає, і що екіпажам суден вдалося взяти під контроль пожежі на борту після ударів пізно в суботу. Зростаюча серія смертельних ударів по торговельних суднах поблизу членів НАТО Румунії та Болгарії показує, як ескалація морської війни між росією та Україною переростає у серйозний виклик для трансатлантичного альянсу в Чорному морі

– пише видання.

За наявною інформацією, Сулінський канал є важливим румунським судноплавним маршрутом, який з'єднує річку Дунай з Чорним морем і використовується Україною для експорту. Румунські чиновники не уточнили, звідки були запущені безпілотники. Водночас вони заявили, що ці інциденти є наслідком війни росії проти України.

Ці інциденти є неприйнятними та є порушенням міжнародного права. Вони відображають погіршення безпекової ситуації, спричинене тривалою війною росії проти України 

– сказав Нікулеску.

Натомість, росія заперечує, що атакувала сусідів України за допомогою дронів.

Опря сказав, що трьома кораблями, що постраждали, були нафтогазовий та хімічний танкер Evia Petrol V під грецьким прапором, балкер Marsol та нафтопродуктовоз Ali Najafov, обидва під прапором Сент-Кіттсу і Невісу. Міністерство оборони повідомило, що судна Evia Petrol V та Marsol були вражені за 4 та 5 морських миль на південний схід від Сулінського каналу в територіальних водах Румунії 

– пише видання.

Міністр оборони Штефан Раду Опря повідомив, що планує обговорити ситуацію з колегами з інших країн НАТО в Брюсселі. Він наголосив на необхідності підтримки союзників.

У вівторок і середу я буду в Брюсселі на зустрічі з моїми колегами-міністрами (оборони) Нам потрібна солідарність наших союзників, яку можна виявити через патрулювання літаками розвідки та через обладнання для боротьби з безпілотниками

– сказав Опря.

Нагадаємо

У Чорному морі російський безпілотник пошкодив судно під прапором Маршаллових островів. Загинув один член екіпажу, ще семеро постраждали.  

Алла Кіосак

Війна в УкраїніСвіт
Вибухи
Пожежі
російська пропаганда
Війна в Україні
Reuters
НАТО
Дунай
Брюссель
Чорне море
Греція
Болгарія
Румунія
Україна