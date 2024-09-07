МИД отреагировал на возможную передачу Ираном баллистических ракет рф: предупредил Тегеран о разрушительных последствиях для отношений

МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность относительно возможной передачи Ираном баллистических ракет россии. Украина призывает Иран воздержаться от передачи россии любых видов вооружения и военной техники и предупреждает о возможных разрушительных последствиях для двусторонних отношений, сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

МИД Украины глубоко обеспокоено сообщениями в международных СМИ о возможной передаче Ираном баллистических ракет в российскую федерацию. В очередной раз призываем руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи россии, которая согласно Уставу ООН и норм международного права является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники - сказано в заявлении МИД.

Уже более двух лет Украина и украинцы, указано в заявлении, ежедневно страдают от российских террористических обстрелов всеми видами смертоносного вооружения, в частности дронами иранского производства.

"Углубление военно-технического сотрудничества россии и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира", - отметили в МИД, призвав мировое сообщество усилить давление на Тегеран и москву ради защиты международного мира и безопасности.

Иран должен полностью и окончательно прекратить предоставление оружия россии, чтобы действиями, а не словами доказать искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти. Предостерегаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в российскую федерацию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений - говорится в заявлении МИД.

Іран міг передати рф балістичні ракети в обмін на військову вигоду, включаючи Су-35 - ISW