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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран мог передать рф баллистические ракеты в обмен на военную поддержку, включая Су-35 - ISW

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 06:59  •  1250 просмотра

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Иран отправил России баллистические ракеты малой дальности, по данным западных чиновников, на которых ссылается The Wall Street Journal. ISW сообщает, что передача иранских баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства между Ираном и Россией, где Тегеран стремится получить экономическую и военную выгоду, включая российские истребители Су-35.

Иран отправил России баллистические ракеты малой дальности, по данным западных чиновников, на которых ссылается The Wall Street Journal. ISW сообщает, что передача иранских баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства между Ираном и Россией, где Тегеран стремится получить экономическую и военную выгоду, включая российские истребители Су-35, пишет УНН.

Детали

По словам американских и европейских официальных лиц, Иран отправил России баллистические ракеты малой дальности, что дает москве еще один мощный военный инструмент в войне против Украины и следует за строгим предостережением Запада не предоставлять это оружие москве, сообщило 6 сентября The Wall Street Journal.

Как отмечает издание со ссылкой на европейских чиновников, Вашингтон проинформировал союзников о поставках из Ирана на этой неделе, включая брифинг для послов в Вашингтоне в четверг.

Представитель США подтвердил, что ракеты «наконец-то доставлены».

«Мы предупреждали об углублении партнерства в области безопасности между Россией и Ираном с начала полномасштабного вторжения России в Украину и обеспокоены этими сообщениями, - заявил представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт. - Мы и наши партнеры четко дали понять как на саммитах G7, так и на саммитах НАТО этим летом, что вместе мы готовы достичь значительных результатов. Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины».

Иран отрицает, что поставляет баллистические ракеты для использования Россией в войне в Украине. Иран воздерживается «сам от участия в таких действиях, но он также призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, вовлеченным в конфликт», заявил представитель миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке.

По словам западных чиновников, поставки включают несколько сотен баллистических ракет малой дальности. «Это не конец», - сказал высокопоставленный европейский чиновник, отметив, что Иран, как ожидается, продолжит поставки оружия россии.

ISW отмечает, что ранее Иран и россия подписали контракт в декабре 2023 года об отправке России иранских баллистических ракет ближней дальности Ababil и баллистических ракет Fateh-360. «Однако непонятно, какие именно ракеты входят в состав недавно доставленной в Россию партии», - отмечает ISW.

«Передача иранских баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства между Ираном и Россией», - указывает ISW.

«Иран стремится получить экономическую и военную выгоду от расширения партнерства с Россией. Как сообщал CTP-ISW в сентябре 2023 года, Иран требовал денег для своей больной экономики в обмен на продажу оружия кремлю. Иран также пытался закупить российские истребители Су-35, и иранские официальные лица «давили» на Россию по доставке Су-35 во время встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Тегеране в августе 2024 года. Получение Су-35 могло бы позволить Ирану более легко и независимо развивать воздушную мощь, учитывая, что нынешний иранский воздушный флот устарел и плохо обслуживается. Иранские лидеры отдельно обратились за поддержкой России в модернизации своих киберпотенциалов и ракетно-космических программ в рамках расширения военного сотрудничества», - указывают аналитики ISW.

ISW указал также, что сообщается, что Соединенные Штаты и неопределенные европейские страны подготовили пакет санкций против Ирана на этот случай.

США не відправлять цивільних фахівців для обслуговування F-16 в Україні - The Wall Street Journal31 августа 2024, 09:52 • 96026 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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