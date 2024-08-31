Администрация США из соображений безопасности решила не отправлять в Украину гражданских специалистов для обслуживания истребителей F-16 и другой американской военной техники, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Как пишет издание, дискуссии относительно того, отправлять ли американских гражданских лиц в Украину для помощи в обслуживании западной техники, происходят с первых дней войны, но в последнее время они стали еще более острыми после долгожданного прибытия F-16 в Украину. Первые шесть из обещанных 80 истребителей F-16 прибыли в Украину в конце июля.

Втрата пілота та літака: Генштаб офіційно підтвердив аварію F-16

Совет национальной безопасности США рассматривал предложение о направлении в Украину гражданских подрядчиков для обслуживания истребителей F-16 и другого военного вооружения, но разведывательное сообщество и другие специалисты сочли это слишком рискованным, сообщили чиновники, знакомые с ходом обсуждения.

Вместо этого есть надежда, что европейские страны возьмут на себя большую - а возможно, и всю - ответственность за обслуживание F-16.

Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность перспективой того, что россия может нацелиться на американских подрядчиков в Украине - заявил американский чиновник.

Администрация Байдена не исключает возможности отправки американских подрядчиков в Украину в будущем, но в ближайшее время этого не ожидается, пишет The Wall Street Journal.

«Мы рассматриваем этот вопрос, но не приняли никаких решений», - заявил представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт в своем заявлении относительно предложения прислать американских подрядчиков в Украину.

Хотя Пентагон заявил, что надеется на то, что украинцы смогут обслуживать F-16, все страны, включая США, в той или иной степени полагаются на частные компании и их персонал для обслуживания сложных реактивных истребителей.

Україна застосовувала F-16 під час останньої масованої атаки рф - Зеленський

Как отмечает издание, некоторые чиновники в Минобороны США высказались в поддержку отправки американских подрядчиков для проведения технического обслуживания, впрочем президент Байден во главе со своим советником по национальной безопасности Джейком Салливаном выразил обеспокоенность тем, что Министерство обороны не имеет адекватных планов реагирования в случае, если эти люди попадут под удар.

«Мы не принимали никаких решений и ясно дали понять, что не собираемся отправлять американские войска в Украину, но в Украине нет подрядчиков Министерства обороны, которые выполняют работы», - сказал представитель Пентагона.

Ожидается, что Украина получит несколько старых и модернизированных F-16 из Нидерландов, Норвегии, Дании и Бельгии.

Высокопоставленный голландский военный подтвердил, что Нидерланды оплатят частный контракт между гражданской компанией по техническому обслуживанию и украинскими ВВС для поддержки F-16.

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних Сил