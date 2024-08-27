Украина применяла F-16 во время последней массированной атаки рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что Украина применила F-16 для сбивания ракет во время последней массированной атаки рф.
Во время массированного удара рф Украина использовала F-16 для сбивания ракет. Об этом рассказал Президент Украин Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.
Истребители F-16 - это очень хороший результат. Мы мало об этом говорили, но в рамках этой массированной ракетной атаки, благодаря F-16 мы сбили некоторые ракеты,
Напомним
Министр обороны Умеров заявил, что все вооружение, полученное Украиной, сопровождалось значительными трудностями. Он выразил непонимание относительно ограничений на использование оружия и подчеркнул соблюдение Украиной международных норм ведения войны.