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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина применяла F-16 во время последней массированной атаки рф - Зеленский

Украина применяла F-16 во время последней массированной атаки рф - Зеленский

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 11:56  •  14953 просмотра

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Президент Зеленский сообщил, что Украина применила F-16 для сбивания ракет во время последней массированной атаки рф.

Во время массированного удара рф Украина использовала F-16 для сбивания ракет. Об этом рассказал Президент Украин Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Истребители F-16 - это очень хороший результат. Мы мало об этом говорили, но в рамках этой массированной ракетной атаки, благодаря F-16 мы сбили некоторые ракеты,

- говорит Зеленский.

Напомним

Министр обороны Умеров заявил, что все вооружение, полученное Украиной, сопровождалось значительными трудностями. Он выразил непонимание относительно ограничений на использование оружия и подчеркнул соблюдение Украиной международных норм ведения войны.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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