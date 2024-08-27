Умєров: все озброєння, передане Україні, було отримане з великими проблемами
Київ • УНН
Міністр оборони Умєров заявив, що все озброєння, отримане Україною, супроводжувалося значними труднощами. Він висловив нерозуміння щодо обмежень на використання зброї та підкреслив дотримання Україною міжнародних норм ведення війни.
Озброєння, яке отримала Україна від західних партнерів було отримане з великими проблемами. Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
"Будь-яке озброєння, яке отримала Україна, було отримане з великими проблемами. Нам не зрозуміло, чому наші західні партнери не дають дозвіл користуватись цим озброєнням. Ми дотримуємось міжнародних норм і правил ведення війни і ми кажемо одразу, що будемо бити по військовим цілям", - каже Умєров.
Нагадаємо
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що для перемоги Україні потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах рф. Україна готує "зброю власного виробництва" у відповідь на атаки.