Умєров: все озброєння, передане Україні, було отримане з великими проблемами

Озброєння, яке отримала Україна від західних партнерів було отримане з великими проблемами. Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

"Будь-яке озброєння, яке отримала Україна, було отримане з великими проблемами. Нам не зрозуміло, чому наші західні партнери не дають дозвіл користуватись цим озброєнням. Ми дотримуємось міжнародних норм і правил ведення війни і ми кажемо одразу, що будемо бити по військовим цілям", - каже Умєров.

Нагадаємо

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що для перемоги Україні потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах рф. Україна готує "зброю власного виробництва" у відповідь на атаки.