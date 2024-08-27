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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров: все вооружение, переданное Украине, было получено с большими проблемами

Умеров: все вооружение, переданное Украине, было получено с большими проблемами

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 11:19  •  4459 просмотра

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Министр обороны Умеров заявил, что все вооружение, полученное Украиной, сопровождалось значительными трудностями. Он выразил непонимание относительно ограничений на использование оружия и подчеркнул соблюдение Украиной международных норм ведения войны.

Вооружение, которое получила Украина от западных партнеров было получено с большими проблемами. Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

"Любое вооружение, которое получила Украина, было получено с большими проблемами. Нам не понятно, почему наши западные партнеры не дают разрешение пользоваться этим вооружением. Мы придерживаемся международных норм и правил ведения войны и мы говорим сразу, что будем бить по военным целям", - говорит Умеров.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что для победы Украине нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам рф. Украина готовит "оружие собственного производства" в ответ на атаки.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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