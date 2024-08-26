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Умєров після масованої атаки рф: "Нам потрібне зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога"

Умєров після масованої атаки рф: "Нам потрібне зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога"

Київ • УНН

 • 115153 перегляди

Міністр оборони Умєров заявив, що для перемоги Україні потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах рф. Україна готує "зброю власного виробництва" у відповідь на атаки.

Масована атака рф на українська міста ще раз доводить, що для перемоги Україні  потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах на території росії, заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Цієї ночі росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура. Це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.

- написав Умєров у Facebook. 

Також Умєров повідомив, що Україна готує "свої відповіді" на атаки рф.

"Зброю власного виробництва", - додав міністр. 

Через атаку рф загалом загинуло 5 людей та 30 постраждали - ДСНС 26.08.24, 14:53 • 32358 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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