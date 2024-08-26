Через атаку рф загалом загинуло 5 людей та 30 постраждали - ДСНС 

Внаслідок масованої атаки рф понад 50 населених пунктів України зазнали уражень, більше ніж 57 об'єктів було пошкоджено внаслідок ворожих ударів, що призвели до загибелі 5 людей і поранення 30. Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Ураження відбулося у понад 50 населених пунктах, було уражено більше ніж 57 обʼєктів. Якщо говорити про загальну кількість постраждалих, то у нас загинуло 5 людей та 30 постраждалих