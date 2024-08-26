Через атаку рф загалом загинуло 5 людей та 30 постраждали - ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки рф постраждали понад 50 населених пунктів України, пошкоджено більше ніж 57 об'єктів. 5 людей загинуло, 30 поранено, до ліквідації наслідків залучено 740 рятувальників та 176 одиниць техніки.
Внаслідок масованої атаки рф понад 50 населених пунктів України зазнали уражень, більше ніж 57 об'єктів було пошкоджено внаслідок ворожих ударів, що призвели до загибелі 5 людей і поранення 30. Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.
Ураження відбулося у понад 50 населених пунктах, було уражено більше ніж 57 обʼєктів. Якщо говорити про загальну кількість постраждалих, то у нас загинуло 5 людей та 30 постраждалих
Він повідомив, що 740 рятувальників та 176 одиниць техніки, по всій країні були залучені до роботи.
15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26.08.24, 10:45 • 125803 перегляди