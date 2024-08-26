15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль
Київ • УНН
росія атакувала енергетичну інфраструктуру України різними видами озброєння. Є загиблі та поранені, застосовуються екстрені відключення електроенергії, розгортаються Пункти Незламності.
росія атакувала енергетичну інфраструктуру України різними видами озброєння, постраждали 15 областей, є загиблі та поранені, застосовуються екстрені відключення електроенергії, розгортаються Пункти Незламності, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.
Деталі
"15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі. Щирі співчуття рідним і близьким. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. "Укренерго" вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему", - зазначив Шмигаль.
Голови ОВА, з його слів, отримали завдання розгорнути за потреби Пункти Незламності.
"Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити", - наголосив Прем'єр.
росія атакує енергетику, ситуація складна, введено екстрені відключення - міністр26.08.24, 10:11 • 55672 перегляди