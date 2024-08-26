росія атакує енергетику, ситуація складна, введено екстрені відключення - міністр

Російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичні об'єкти по всій Україні. Введено режим екстрених відключень електроенергії, ситуація складна, енергетики працюють над ліквідацією наслідків ударів, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише УНН.

Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстренних відключень електроенергії. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією